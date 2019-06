Linda Verwaal: ‘M’n gebroken enkel bracht ons dichter bij elkaar’

In de Lichte Tour-rubriek op de Subtopwedstrijd in Haaksbergen werd het hoogste percentage gerealiseerd door Linda Verwaal en Effect Rhythm (Jazz x Flemmingh). Met 66,25% bleef ze een kleine procent voor op Frederike Gotink en Guess (Olivi x Negro). "Normaal gesproken is Effect altijd best heet, vandaag voelde ze wat lauw en daar verraste ze me wel mee", vertelt de winnares.

“Ik denk dat het komt door het weer van de afgelopen dagen. Ze is verder goed gehoorzaam en is alsnog fijn door te proef te sturen”, vervolgt de amazone. “De afgelopen periode ben ik bezig geweest met het Grand Prix-werk. De piaffe en passage pakt ze goed op, maar de eners laten we nog maar even achterwege. Daar wordt ze ietsje te ijverig van. Ik ben van plan haar nog een paar keer internationaal Lichte Tour te starten en haar op die manier meer ringervaring op te laten doen.”

Betrokken

Verwaal kocht de merrie op anderhalf jarige leeftijd. “Ik heb haar gekocht van Melanie Brevink-van Dijk. Melanie leste destijds bij me met haar moeder, maar ze twijfelde of een Jazz uit die merrie wel iets voor haar was. De moeder was zelf ook best heet, dus toen vroeg ze of de Jazz niet iets voor mij was”, blikt de amazone terug. Sindsdien staat Effect Rhythm bij Verwaal op stal. “Melanie is altijd nog erg betrokken bij Effect en alle concoursen die ik rijd, heel erg leuk.”

Schema

“Effect is een beetje een autist en eigenlijk hanteer ik wekelijks hetzelfde trainingsschema”, vertelt Verwaal over de training. “Het was best lastig om haar in het weiland te zetten, ze komt er namelijk zelfstandig weer uit”, vervolgt ze lachend. “Nu staat ze naast een merrie van een lesklant en dat gaat goed. ’s Ochtends brengt ze dus eerst wat uren door in de wei, voordat ik haar ga rijden. Je moet haar niet als eerste gaan rijden, ze houdt je namelijk erg wakker.”

Dichterbij elkaar

“Bij het rijden van Effect moet je vooral consequent zijn. Het is echt een dochter van haar vader en je kan het misschien het best omschrijven als: never a dull moment. Ze heeft zoveel go. Inmiddels heeft ze ook een knopje dat ze wat zachter kan en dat is toch wel heel fijn rijden. Dat is eigenlijk een heel stuk beter geworden nadat ik mijn enkel brak. Ik kon nog niet met beugels gaan rijden en heb heel wat rondjes zonder beugels op haar gemaakt. Iedere keer als ze wilde lopen liet ik haar zijwaarts gaan of halthouden. Door dat werk ben ik veel dichter bij haar gekomen.”

Top drie

De top drie in de met de young riders gecombineerde Prix St. Georges werd compleet gemaakt door Leila Sticker en Fieldmaster (v. Ampère). Young rider Zoë Zwiggelaar eindigde in deze proef net buiten de top drie, maar mocht in de individuele proef het oranje lint in ontvangst nemen. Met Fidarsi Rossi (v. Sergio Rossi) kwam ze uit op 64,04%.

Naberink wint Zware Tour

In de Zware Tour-rubriek stuurde Mieke Naberink haar Chesspoint (v. Westpoint) met 64,04% naar de overwinning. Liseon Kamper-Bol mocht de tweede prijs in ontvangst nemen. Met Dance Little Diamond (v. Valdez) behaalde ze 62,17% en bleef daarmee net voor op Linda Verwaal, die hier Adventure Veluw (v. Hero) aan start bracht.

Bron: Horses.nl