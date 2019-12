Succesvolle debuten voor Daniëlle Heijkoop: ‘Met een ouder paard duurt het wel wat langer’

Vrijdagmiddag stond het voor Daniëlle Heijkoop in het teken van de Subtopwedstrijd in Someren. Daar debuteerde de achtjarige Gullith (Westpoint x Sandro Hit) met een score van 66% in het ZZ-Zwaar en de elfjarige Damirez (Sandro Hit x Ronaldo) liep naar exact 70% in zijn Intermédiaire II-debuut. De amazone kreeg beide paarden op oudere leeftijd onder het zadel. "Het duurt dan wel wat langer om een paard naar je hand te zetten", vertelt ze.

“Het liefst koop ik een zes- of zevenjarige, maar die zijn vaak onvindbaar of onbetaalbaar”, vertelt Heijkoop lachend. “Gullith rijd ik sinds deze zomer en Damirez heb ik nu ruim twee jaar onder het zadel. Ik merk wel dat het op deze leeftijd wat meer tijd kost om ze naar je eigen hand te zetten, ze zijn dan natuurlijk al een behoorlijke tijd op een andere manier gereden. Wat dat betreft is het met een jong paard makkelijker, maar een wat ouder paard kan je wel meer doorwerken. Ik heb dat ook met Daula gehad. Ze had in het begin wat moeite met de wissels, dus ik was zo twee jaar verder voor dat helemaal soepel verliep. Gelukkig springt ze inmiddels vrij makkelijk vijftien eners.”

Leuk om mee te gaan

Gullith heeft volgens Heijkoop nog niet veel wedstrijdervaring. “Hij heeft wel deelgenomen aan de Pavo Cup-selectie en is in de M-dressuur gestart, maar verder is het op wedstrijd gaan relatief nieuw voor hem. Toch vond hij het hartstikke leuk om mee te gaan. Ze hadden in Someren veel moeite gedaan om de baan in kerstsfeer om te toveren, er stond een grote kerstboom en er was kerstverlichting, dus wel net even anders dan normaal. Gullith was er totaal niet kijkerig op.”

Rit van 2,5 uur

De voorbereiding op haar proef was verre van ideaal. “Ik had me bewust voor Someren ingeschreven, zodat Anky me kon helpen met Damirez. Om op vrijdagmiddag van Rotterdam naar Someren te rijden is niet ideaal en hoewel we ruim op tijd weg gingen, hebben we er door files al met al 2,5 uur over gedaan. Eenmaal op locatie aangekomen had ik maar een half uur om Gullith op te zadelen en los te rijden. Dat was eigenlijk te kort. In de proef had ik een paar kleine dingetjes, een pirouette verliep niet helemaal mooi en hij sprong om op de korte zijde, maar al met al ben ik heel tevreden.”

Talent voor piaffe en passage

Damirez liep in Compiègne eerder dit jaar zijn laatste (internationale) wedstrijd op Lichte Tour-niveau. “Damirez liet al vrij snel in het begin zien veel aanleg voor piaffe en passage te hebben, maar hij vindt de eners nog wel wat moeilijk. In de proef gingen ze wel foutloos, maar er zit nog wel wat werk in om ze mooi uitgebalanceerd te krijgen. Ondanks wat kleine slingertjes in de proef ben ik wel heel tevreden en ik denk dat het straks een echt goed Grand Prix-paard is.”

Ervaring opdoen

Voordat Heijkoop de ruin in de Grand Prix wil starten, wil ze hem eerst nog wat meer ervaring op laten doen in de Inter II. “Ik weet dat Damirez wat kijkerig is en de routine goed kan gebruiken. Hij vindt dingen snel spannend, dus hij heeft ook even wat meer tijd nodig wat dat betreft.”

Van de Laar dubbel in de prijzen

In de gecombineerde Inter II/Grand Prix nam Heijkoop ruim zes (!) procent voorsprong op de nummer twee, Lisa van de Laar met Dropshot (v. Prestige VDL). De amazone kwam uit op een mooie 63,46%. De top drie werd compleet gemaakt door Elise Kettner en Romando (v. Romanov). Voor Van der Laar was er in Someren nog meer succes. Ze bracht Dropshot ook aan start in de Intermédiaire I en realiseerde daar een score van 68,00%.

Roijakkers naar zege in Lichte Tour

In de Lichte Tour, waarin de Prix St. Georges en Inter I in handicap werden verreden, ging de zege naar Dennis Roijakkers. Met VMF Grandeur (v. Charmeur) kwam hij uit op 67,72%. De tweede prijs in deze rubriek was voor Remy Bastings en Eqador, die 66,77% liet noteren. Met 65,07% was plaats drie voor Yardena van Es en Flash Dream (v. Lord Leatherdale). Bastings bracht ook KWPN-hengst Hennessy (v. De Niro) mee en reed hem in het ZZ-Zwaar naar 66,00%.

Bron: Horses.nl