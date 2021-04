Succesvolle comeback voor Lena Waldmann en Oldenburgse kampioenshengst Morricone

Een van de Oldenburgse kampioenhengsten van Gestüt Bonhomme, Morricone (v.Millenium I), was voor het laatst op de startlijst te vinden van de finale van de Nürnberger Burg-Pokal in 2019. Afgelopen weekend liet de hengst in Verden zien dat hij in de voorbijgaande jaren genoeg geleerd heeft van zijn amazone Lena Waldmann. Het duo won hun allereerste S***-proef. De amazone pakte naast de overwinning met Morricone ook een tweede plaats met Cadeau Noir 2 (v.Christ).

Het hoogtepunt van de wedstrijd in Verden was de Intermédiaire II. Het was Lena Waldmann die hoge ogen gooide in de proef door op één en twee te eindigen. Met Morricone behaalde Waldmann een score van 73.895% en het duo zet daarmee een mooi resultaat neer voor het debut van de hengst op dit niveau. De amazone stuurde Cadeau Noir 2 naar een score van 71.974% en nam hiermee ook de tweede plek voor haar rekening. Mathis Goerens en Royal Dream (v.Royal Doruto) werden derde met 69.211%.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl