Totilas in brons verguld

Niet 'onze' Totilas (Gribaldi x Glendale), maar de in 1938 geboren Trakehner-hengst Totilas (Pythagoras x Pilger) - naar wie de wereldberoemde zwarte hengst overigens wel vernoemd is - is in het brons verguld. Kunstenaar Heike Landherr creëerde het kunstwerk voor het Trakehner Verband om uit te reiken als Wanderpreis.

De Trakehner-hengst Totilas is overigens één van de voorvaderen van de voormalige topper van Edward Gal. Hij is terug te vinden in de vijfde generatie van Gribaldi’s moederlijn. De hengst had een grootse invloed op de Trakehner-fokkerij en bracht niet alleen kwaliteitsvolle sportpaarden, maar bracht ook uitstekende fokmerries. Veel van zijn dochters staan aan het begin van succesvolle sportlijnen.

Bron: Equitaris/Horses.nl