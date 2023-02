Totilas-vonnis online: Schockemöhle mocht Totilas voor Visser verkopen voor miljoen commissie

Het vonnis van de Rechtbank Gelderland over de twist tussen Paul Schockemöhle en Kees Visser over de spermarietjes die laatstgenoemde achterhield bij de verkoop, is inmiddels gepubliceerd op rechtspraak.nl en biedt nog iets meer inzicht in de verkoop van Totilas destijds.

Dat Paul Schockemöhle Totilas kocht voor 9.500.000 euro, was al bekend geworden uit het Duitse vonnis over de rechtsstrijd tussen Visser en Schockemöhle. Het Nederlandse vonnis geeft nog een paar meer details, bijvoorbeeld dat Kees Visser op 27 juli 2010 een overeenkomst sloot met Paul Schockemöhle over het verkopen van Totilas: Schockemöhle mocht proberen om Totilas te verkopen en zou daarvoor een provisie van 1.000.000 euro opstrijken.

“Ik heb in Kentucky aan [eiser] gezegd dat ik Totilas voor 10,5 miljoen min de 1 miljoen euro commissie zelf wilde kopen. Ik geloof dat [eiser] heeft gezegd dat het hem niet uitmaakte, zolang hij maar 9,5 miljoen euro zou krijgen. Ik heb daar met [eiser] en [vrouw van eiser] in Kentucky over gesproken aan de hand van de overeenkomst die wij eerder schriftelijk hadden gesloten. [eiser] vond dat goed, ik stond erop dat al het sperma behalve voor zijn eigen merries meegeleverd zou worden. Dat heb ik in Kentucky met [eiser] besproken en hij heeft daarmee ingestemd”, verklaarde Schockemöhle in een getuigenverhoor.

Lees het hele vonnis hier