Tweeling van Totilas geboren

De door wijlen Huub van Helvoirt gefokte NMK-kampioene D.Obertje (San Remo x Contango) bracht vandaag twee veulens van Totilas. Annelies van den Broek, fokker van deze twee veulens, kan nog maar nauwelijks geloven dat ze een gezonde tweeling heeft van de legendarische hengst.

“Ik kan het nog steeds haast niet geloven. Vannacht geboren een tweeling van Totilas uit D.Obertje”, aldus Annelies van den Broek. “Een zwarte hengst en een vos merrie. Al is het niet iets wat je als fokker wenst, ben ik super blij en dankbaar dat ze er allebei zijn. En natuurlijk geweldig trots op D.Obertje. We zijn er nog niet maar gaan er alles aan doen om deze knapsters over een tijdje in de wei te zien dartelen.”

Bron: Horses.nl