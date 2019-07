Weihegold na ‘embryo-pauze’ terug met dik 80%

Isabell Werths topmerrie Weihegold OLD (v. Don Schufro) liet op het CDI in Cappeln zien dat ze weer topfit is. De merrie behaalde 80,913% in de GP en 80,851% in de Spécial. Werth liet na afloop weten zeer tevreden te zijn: "Ze staat er weer goed aan en heeft zich in de draftour zelfs nog wat verbeterd."