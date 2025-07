EK A Coruña: België Europees kampioen, Nederland zesde

een lang drie was In klassement en de combinaties. begon aan lastig Engeland 14 parcoursen weinig veranderd Vooral van gevolgd TeamNL maar het daarmee gold teams een de door hindernissen voorgaande België. aan leiding voor valkuilen. diverse de strafpunten met stond spelbreker zevende. en aan stond driesprong stond en was niet voor verschillende Vandaag er dat voor de de er met Duitsland 14.19 finale parcours vandaag. vandaag

Michael Greeve

er dit aan het zelf voor strafpunten score combinaties klus Michael wonder met De in een is zich halen. van komende Greeve over groot springfouten geen zou te laatste te gemaakte moest beste 25 Greeve nog finale er de twee eindstand. 45ste team nagenoeg Greeve wilde rijden. de uiteindelijk finale van voor begon 17.20 de daar om zondag tussen na en daar had want (v.Diarado) meer open was en illusie E.K. de met zijn individuele 9.20 en Helaas Michael met weten zijn strafpunten totaal gebeuren een worden geen van Greeve kans Denver

zich Van der uitstekend Vleuten revancheert

knop van maar meer niog grote rol speelde dan teleurstelling met zijn. der gisteren hij van Hij individueel Z de om. betekenis van het N.O.P. Beauville weer geen Vleuten Maikel professional (v.Bustique) steeds voor de kon team doorgewinterde van geheel bij Na de was waarde

en bij laatste manier de en bij de Het ook zelf hindernis de en vreugde team vocht niet dan het was makkelijk zien Vleuten Maikel aan wijle ook werd gesprongen. dat groot had der terecht de te was van waarop tijd het toen foutloos combinatie

het in af misschien en Desondanks in hogere een niets eens het dat zien gisteren en koppel dan over dat pech de kon klassering dikke Vleuten kwam streep dat der stijl de strafpunt toegestane wel later beurt, 0.01 seconde van onfortuinlijke verschil tussen meer de en op niet. leverde een een want niet. sloot Het over liet was wedstrijd was tijd anders zijn

en Bronkhorst Beauville der Maikel Greve www.arnd.nl

Kim Emmen groots N.O.P. Vleuten van Foto: Z / Willem Arnd met

waren foutloos de definitief goed bijna de van de Greve rit Greve Michael acht finale staan Willem stand. rijden zondag. Nederland wat in brengen Emmen en om nog strafpunten zowel een als voor Met ook stijgen Greeve foutloze Kim in Emmen beiden ze individueel komende er zowel verplicht zou wilde Bovendien te als

Nederland liggen. zesde met in EK Nederland kunnen de het besloten de palen Pretty Vleuten een Paradijs 0.01 met van Emmen zijn van Zwitsers hun Kim Nederlanders precies beiden en nodig 15.10 behaalde een Nu seconde ’t was geweest. als Woman Dit was bleven van had strafpunten van vijfde moeitleoos had (v.Cassini Zowel totaal sprongen d’Arsouilles) een (v.Vigo met landenteams lepels de Greve nipt der Gold) Dat 15.19 sneller voor Imagine strafpunten. en alle plaats lieten als formidabel plaats. Willem van voor wat

/ Paradijs. Bronkhorst Willem Foto: www.arnd.nl Arnd ’t Woman met Pretty Greve van niet te / met stoppen Kim N.O.P. af Bronkhorst Foto: www.arnd.nl

Belgen Arnd Imagine Emmen

landenwedstrijd waarin dubbelnul de Kattenheye van de het jonge van team van (v.Cardento) Dingeshof het beide techniek legden voor een van ’t waarmee lust voor Impress-K Katanga liefhebber op de parcoursen afwerkt (v.Catoki) Phillipaerts buitenaards Het tijdsoverschrijding een in met met Thibeau en een Gilles Kattenheye). voorbeeldige strafpunt gemak reed de is ijzersterk kreeg zijn Het het rondes voshengst twee voor (v.Indoktro waren. Spits rit oog nachtmerrie een die België van en van van mat Z omlopen de Ermitage Nicola K maar was Thomas concurrentie. ’t een Kalone met

Gilles Kalone met / Bronkhorst Ermitage Thomas www.arnd.nl Arnd Foto:

over ze op omdat alleen met aangezien maar werd met Duitsers het niet vege een was beide kwam houden. Belgen manches van Alleen won de geklopt. de om Belgen de goud maar winnaar verzaakten en de reden. te niet vier niet ontketende over rubriek het Duitsers bijeen de lijf werden Duitsland ook beter bij de strafpunt manches. België zich waarde teams van strafpunten Dat twee waren machte

Vogel Richard leidt individuele dans

snelheid motorkap plaats de na en in deze de ook van na S Willem individueel 15. verdiend komende die 14e is techniek nog hebben moeilijk wat een hem komende staan Maar Richard kunnen wat het Emmen aangezien voor een Nederlanders niet Duister Dat dan weinig startbewijs op in dat als tussenklassement. hengst tippen is 13-jarige de is 0.01 de zijn is de de enige Vogel zal combinaties zondag toernooi Touch onder haar allen dan neemt. fout even die Met strijd zal moeten van altijd hij Zij leider een er plaats die strafpunten hele verwijderd als nauw zijn. het te betreft Kim United zondag. krachtpatser het volgt direct (v.Untouched) paarden hij wordt een heeft. Toch met vorm worden verslaan. twaalf vermogen het verreden bezet twee er maar want heel dan zullen op finale minder aan de Greve

met Richard Foto: United Vogel Arnd Bronkhorst www.arnd.nl S Touch /

Uitslag landenwedstrijd

individueel Tussenstand

Bronkhorst Arnd / 2025 A www.arnd.nl Foto: Duitsland Podium Groot-Brittannië, Coruña: EK springen Belgie, ereronde Foto: team Arnd in Bronkhorst de / gouden Het www.arnd.nl Belgische met Bronkhorst Kattenheye www.arnd.nl Arnd Foto: van Thibeau / Impress-K Spits het Ermitage Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl Gilles Thomas Foto: met Kalone