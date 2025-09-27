Podcast: Janneke Boonzaaijer over EK Eventing, trainen en 2026

Afgelopen week vond in het Engelse Blenheim het Europees Kampioenschap Eventing plaats. Voor Nederland reisden Janneke Boonzaaijer en Florinoor Hoogland naar het EK met hun paarden. Beiden behaalden goede resultaten. Met Janneke Boonzaaijer kijken we in deze podcast terug op het EK en praten we over haar focus voor de winter, haar stal, wat ze belangrijk vindt bij het trainen van jongere combinaties, de Nederlandse eventingsport en de 18-jarige Champ de Tailleur. Uiteraard blikken we ook alvast een beetje vooruit naar het WK in Aken!

Waarom kan Boonzaaijer niets met de woorden ‘hij doet het niet!’? En waarom kiest ze ervoor om haar Nederlandse seniorentitel niet te verdedigen in Boekelo dit jaar? Je hoort het in deze aflevering van de Horses podcast! (Ook interessant als je niet zoveel van eventing weet).

Presentatie: Mirjam Hommes

Wat is De Horses Podcast?

In deze podcast van Horses.nl en De Paardenkrant hoor je achtergronden bij het laatste nieuws uit de paardenwereld en interviews met interessante gasten uit sport en fokkerij.

Hieronder de inhoud van deze aflevering.

De Horses Podcast – Aflevering 8, 2025:

00:00 Gesprek met Janneke Boonzaaijer

29:50 Horse Headlines, heb je nog wat gemist?

30:55 Agenda

Hoe luisteren?

Beluister de podcast gratis via één van de players hieronder. Of ga naar je favoriete podcastapp. We zijn te beluisteren via onder meer Spotify, Soundcloud, Apple podcasts, Pocket Casts, YouTube en Podcast Addict.

Spotify

https://creators.spotify.com/pod/profile/horses42/episodes/Janneke-Boonzaaijer-over-het-EK-Eventing–trainen–geduld-en-de-plannen-voor-2026-e38p94b

Soundcloud

YouTube

Bron: Horses.nl