Nieuwe opzet KNHS Indoorkampioenschappen 2026: alles in twee weken

In 2026 krijgen de KNHS Indoorkampioenschappen een andere opzet. Waar de kampioenschappen traditioneel verspreid waren over meerdere weekenden in februari en maart, worden ze voortaan georganiseerd binnen een compacter en aaneengesloten tijdsbestek. Het kampioenschap vindt plaats op het Nationaal Hippisch Centrum (NHC) in Ermelo. Let op er zijn ook enkele wijzigingen in het Kampioenschapsreglement.

Deze wijziging is doorgevoerd om middelen, personeel en materialen efficiënter in te zetten. Bij het bepalen van de nieuwe periode is zoveel mogelijk rekening gehouden met de regionaal vastgestelde voorjaarsvakanties. Toch bleek het niet haalbaar om alle rubrieken binnen deze vakantieweken te plannen.

Ponyrubrieken in weekenden

Daarom worden de ponyrubrieken grotendeels in de weekenden gehouden, waarbij ook zondagen onderdeel zijn van het programma. Daarnaast is er rekening gehouden met de carnavalsperiode. Op basis van deze factoren is gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke planning die aansluit bij de wensen van de meeste deelnemers.

Voorlopige planning

Datum Kampioenschap Rubriek o.v.b Woensdag 18 februari Dressuur Paarden Z1, Z2 en ZZL Donderdag 19 februari Dressuur Paarden B en L1 Vrijdag 20 februari Dressuur Paarden L2, M1 en M2 Zaterdag 21 februari Dressuur Pony alle cat. B, L1, L2 en Z1 D/E Zondag 22 februari Dressuur Pony alle cat. M1, M2, Z1/Z2 C en Z2 D/E Donderdag 26 februari Springen 1.10, 1.20, 1.30, 1.35 en 1.40 paarden Vrijdag 27 februari Springen 0.80, 0.90 en 1.00 paarden en 1.10,1.20 en 1.30 pony’s cat. D/E Zaterdag 28 februari Springen 0.50 en 0.60 cat. A/B

0.60 en 0.70 cat. C

0.70 en 0.80 cat. D/E Zondag 1 maart Springen 0.70 cat. A/B

0.80,0.90, 1.00 cat. C

0.90, 1.00 cat. D/E

Kampioenschapsreglement KNHS-indoorkampioenschappen 2026

De voorwaarden voor deelname aan de Regio- en/of KNHS-kampioenschappen worden jaarlijks vastgesteld. Deze voorwaarden vormen aanvullingen of afwijkingen op de reglementaire wedstrijdbepalingen. Het kampioenschapsreglement voor de KNHS-indoorkampioenschappen t/m ZZ-Licht dressuur en 1.40 springen, geldig van 1 oktober 2025 en tot 1 april 2026.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Alle onderstaande wijzigingen hebben betrekking op het springen. Voor de dressuur zijn er dit jaar geen wijzigingen doorgevoerd:

Rubrieken

Onderstaande rubrieken worden toegevoegd aan de KNHS-kampioenschappen:

– 0.60 cat. C

– 0.70 cat. D/E

– 0.80 paarden

– 0.90 paarden

Aanpassingen in parcourssoort:

– De klassen 0.50 A/B, 0.60 A/B en 0.60 C worden verreden conform art. 280 lid 5c Rijstijlwedstrijd met barrage op stijl. Voor de klassen 0.70 C, 0.70 D/E en 0.80 D/E blijft het huidige format van toepassing en wordt verreden conform art. 280 lid 5d Rijstijlwedstrijd in twee ronden, waarbij de tweede ronde op tijd wordt verreden.

– Voor de klasse 1.35 is gekozen om deze in een klassiek met barrage te laten verrijden, in plaats van over twee manches vanwege de haalbaarheid van de planning.

Startgerechtigdheid

– De peildatum voor startgerechtigdheid is aangepast naar 1 oktober 2025, waar eerder 1 april 2025 was gecommuniceerd.

– Paarden

Ruiters met prestatieklasse 1 of 2 mogen niet deelnemen aan het Regio- en/of KNHS-kampioenschappen in de klassen t/m 0.90. Ruiters met prestatieklasse 1 mogen niet deelnemen aan het Regio- en/of KNHS-kampioenschappen in de klassen t/m 1.10.

– Pony’s

Ruiters met prestatieklasse 1 mogen niet deelnemen aan het Regio- en/of KNHS-kampioenschappen in de klassen t/m 0.90.

Afvaardiging

– Bij het individuele springen kunnen alleen de combinaties die met maximaal 16 strafpunten in het eerste parcours/ eerste manche hebben afgelegd tijdens het regiokampioenschap waarover de afvaardiging wordt bepaald, afgevaardigd worden naar het KNHS-kampioenschap in deze discipline.

Bron: KNHS