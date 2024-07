L’Avenir levert nationale veulenkampioen in Ermelo

De vorig jaar voor Oldenburg goedgekeurde (deklicentie voor een jaar door minitest) L'Avenir (v. Le Formidable) levert dit jaar uit zijn eerste jaargang de kampioen van de Nationale Veulenkeuring. Deze Utah Beach (mv. Dream Boy x Flemmingh) werd gefokt door D.H.J.S. Knoops en is in eigendom van Saskia Poel.

In de baan als jury stonden Bart Bax, Sjoerd Plaisier en Luuk Smetsers. De laatste verzorgde een heldere toelichting bij de veulens en begon met te zeggen: “Veulens zijn ieder week weer anders. De ene dag vallen ze mee en de andere dag weer iets tegen. Maar we hebben hier vandaag echt wel de crѐme de la crѐme voor ogen gehad. Complete veulens met atletisch vermogen, met een goede houding en een fijne manier van bewegen. De eerste vijf veulens plaatsen we, de overige zeven zijn gedeeld zesde. De nummer 1 is Utah Beach, een veulen wat continu optreedt. De zoon van L’Avenir is opwaarts gebouwd en beschikt over veel uitstraling, een opvallend goede bespiering en een goed gevormd front. Stappen deed hij actief en in draf was hij vanaf de eerste pas bergop en over de rug. Daarbij liet hij een heel mooi voorbeengebruik zien. In galop toonde hij zowel afdruk als lichtvoetigheid.”

Utah Beach is gefokt uit elitemerrie Jinola (v. Dream Boy) bij de familie Knoops in Wellerlooi en is geregistreerd bij Saskia Poels in Heusden.

Obsession Taonga

Reservekampioen werd Ugo (Obsession Taonga uit Il Fiore elite sport v. Furst Romancier) van fokker/geregistreerde J. Woudsma uit Barchem. “Een stoer en correct gebouwd veulen met een goede lengte in zijn lichaam en een sterk bespierde bovenlijn. Stappen deed hij goed door het lichaam en ruim. In draf liet hij veel buiging in de gewrichten zien en heeft geen snelheid nodig om zijn takt en tritt te bewaren. In galop toonde hij veel balans en drukte zich echt af van de grond naar boven toe”, aldus Luuk.

Bon Courage

De derde plaats was voor Unino (v. Bon Courage). Hij is gefokt en staat geregistreerd bij M.G. Kolner uit Pesse. Medegeregistreerde is J.A. Bloem uit dezelfde plaats. De moeder van dit elegante veulen is Kagranta (v. Uphill). Unino werd omschreven als een veulen met sterke verbindingen in het lichaam. Hij stapte ruim met veel lichaamsgebruik. In draf liet hij veel schwung en buiging in de gewrichten zien en in zijn galop viel zijn balans op.

Extreme US

Op plaats vier mocht opstellen Ultra Extreme, een zoon van Extreme U.S. uit elitemerrie Miss Universe (v. Franklin), gefokt en geregistreerd bij Quality Stables in Oud Gastel. Een heel aansprekend en goed ontwikkeld veulen met een mooie schoft- en schouderpartij, een correcte bovenlijn en dito fundament. In stap liet hij activiteit en veel ruimte zien. In draf viel zijn lichtvoetigheid en souplesse op en in galop schakelde hij heel makkelijk.

Nog een Obsession Taonga

Nummer vijf in dit sterke gezelschap was tevens het enige merrieveulen in deze keurcollectie: Ulanita (Obsession Taonga uit elitemerrie Lenita v. Ferguson). Ze is gefokt bij de familie Van Wessel in Zwartebroek. Dezelfde familie had even later het beste springveulen. Over Ulanita zei Luuk: “Een royaal ontwikkeld en sterk gebouwd veulen met een goed gevormde voorhand. Ze stapte op een patente manier, in draf liet ze een sterk gebruik van het achterbeen zien. In galop zagen we die kracht ook terug.”

Top-5 NVK

Cat.nr 96 Utah Beach (L’Avenir x Dream Boy), fokker: D.H.J.S. Knoops, eigenaren: Saskia Poel en Karel Gerrits Cat.nr 104 Ugo (Obsession Taonga x Fürst Romancier), fokker&eigenaar: J. Woudsma Cat.nr 93 Unino (Bon Courage x Uphill), fokker&eigenaar: M.G. Kolner & J.A. Bloem Cat.nr 94 Ultra Extreme (Extreme US x Franklin), fokker&eigenaar: Quality Stables Cat.nr 119 Ulanita (Obsession Taonga x Ferguson), fokker&eigenaar: Joop Wessel



Overige veulens in de kopgroep (niet geplaatst)

Cat.nr 86 Upon Request RWP (Kjento x Sunny Boy), fokker&eigenaar: I. van der Spek

Cat.nr 91 Ultrafox Norel (Noble Prince Norel x Impressario), fokker&eigenaar: S.M.C. Bloem & Gebr. Van Norel

Cat.nr 106 Upgrade (My Blue Hors Santiano x Fürst Jazz), fokker&eigenaar: Kole & Van de Guchte

Cat.nr 110 Umiel V (Pride x Oscar), fokker&eigenaar: A.K. Smeenk

Cat.nr 116 Unusual (O’Toto van de Wimhof x Apache), fokker&eigenaar: M.H.J. Gotink

Cat.nr 126 Urste Nanory (Lord Romantic x Ghandi), fokker&eigenaar: S. Dortmans, Schaijk

Cat.nr 136 Universe (San To Alati x Franklin, zelfde moeder als cat.nr 94), Quality Stables

Bron: Horses.nl/KWPN