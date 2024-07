Programma-indeling en startlijsten KWPN Kampioenschappen bekend

Van 25 juli tot en met 14 augustus vinden de KWPN Kampioenschappen plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Inmiddels is het programma bekend en staan de startlijsten en groepenindelingen online.

Donderdag beginnen de KWPN Kampioenschappen om 09.00 uur met de halve finales van de Pavo Cup voor zesjarige dressuurpaarden. Om 10.00 uur begint in de tweede ring de halve finale van de Pavo Cup voor de vierjarige dressuurpaarden. Vervolgens zijn om 13.30 uur de vijfjarige paarden aan de beurt in ring 1.

Fokkerijdag

De fokkerijdag vindt plaats op vrijdag 26 juli en begint om 08.45 uur. Deze dag staat in het teken van de Virbac Veulenbokaal, de Nationale Merriekeuring en de verkiezing van Fokkers van het Jaar in de categorieën springen en dressuur. De Gelderse merries en veulens verschijnen in ring 2, terwijl het vrijspringen plaatsvindt in de Willem-Alexanderhal. De huldiging van de Fokkers van het Jaar en de finales vinden plaats in ring 1, evenals de dressuurmerrie- en veulenkeuringen.

Finales Pavo Cup

Zaterdag 27 juli staat geheel in het teken van de finale van de Pavo Cup. Om 09.00 uur begint de eerste finaleronde voor de zesjarige dressuurpaarden in ring 2, gevolgd door de vijfjarige om 11.45 uur in dezelfde ring. Om 10.00 uur start in ring 1 de eerste finaleronde voor de vierjarige. De tweede ronde begint om 13.20 uur voor de zesjarige, gevolgd door de vijfjarige en de vierjarige in ring 1.

Jonge springpaarden

Van maandag 29 juli tot en met donderdag 1 augustus vindt de Van Santvoort Makelaars Cup plaats. Deze competitie biedt toeschouwers een blik op de allerbeste vier-, vijf-, zes- en zevenjarige springpaarden van Nederland.

Tuigpaardendag in Lunteren

De Nationale Tuigpaardendag staat in de agenda genoteerd op 10 augustus in Lunteren. Op woensdag 14 augustus de komen de beste tuigpaardveulens van het land in de keuringsbaan van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Bekijk hier de startlijsten van de halve finale Pavo Cup

Bron: KWPN