Als iemand een standbeeld in brons verdient is het Maikel van der Vleuten, op Beauville

Als iemand een standbeeld in brons verdient, dan is het Maikel van der Vleuten. Maar dan moet het wel een kunstwerk van Maikel met Beauville Z worden dat het centrum van Someren gaat verfraaien. Hoogst zelden in de geschiedenis van de paardensport is het voorgekomen dat één combinatie van ruiter en paard drie internationale kampioenschappen op rij op mondiaal niveau afsloot met een podiumplek. Aan het Olympische brons van Tokio en het wereldbrons van Herning voegden Maikel van der Vleuten en de door Pascal Habets gefokte Beauville Z in Versailles nog een derde bronzen plak toe.

Het is al een klein wonder om voor de derde keer op rij het wereldpodium te beklimmen, maar wie het parcours van de finalewedstrijd had gelopen wist dat hier één van de zwaarste opgaven stond die de springsport ooit heeft gezien. “Ik heb nooit eerder zo’n parcours gesprongen”, aldus Maikel. “Normaal zijn het op zo’n moment veertien hindernissen, nu waren het er voor het eerst vijftien. Met een driesprong, twee dubbelsprongen en een sloot. Maar in alle andere opzichten was het ook zwaar. De lichte kleuren en het uiterlijk van de sprongen, de technische lijnen. En we hadden er natuurlijk al zware dagen opzitten. Dus ik vond het geweldig van mijn paard dat hij dit had volbracht.”

