Canada definitief gediskwalificeerd voor OS Tokyo, Argentinië pakt plek over

Gisteren besloot het CAS, Court of Arbitration for Sport, dat de diskwalificatie van Nicole Walker en het Canadese team op de Pan-Am Games in Lima in 2019 correct is. Het verboden middel Benzoylecgonine werd gevonden in het bloed van Nicole Walker. Aangezien Canada nu gediskwalificeerd is voor Tokyo krijgt Argentinië de plek toegewezen.

Nicole Walker werd op de finale-dag van de Pan American Games in Lima getest. Benzoylecgonine is een metaboliet, of wel afbraakproduct, van cocaïne en staat op de Prohibited Substance List. Het CAS besloot dat de resultaten van zowel Walker individueel als de team prestatie geschrapt moesten worden.

FEI bepaalt de straf

Wat de straf voor Walker gaat zijn, moet nog bepaald worden. Dit zal het tribunaal van de FEI zelf doen. De amazone is sinds 8 november 2019 geschorst. De diskwalificatie van Canada betekent dat Argentinië de volgende in de rij is om zich op de Olympische Spelen in Tokyo voor te bereiden.

Bron: FEI