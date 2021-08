Hippisch Duitsland in rep en roer over paardrijden moderne vijfkamp: ‘Hau richtig drauf’

Hippisch Duitsland is in rep en roer over het springen – te paard welteverstaan – als onderdeel van de moderne vijfkamp op de Olympische Spelen. Dat heeft er ook mee te maken dat een Duitse, Annika Schleu, op goudkoers was en de beelden van deze vertoning dus in de Duitse huiskamers terecht kwamen. De vertoning: het per loting aan Schleu toebedeelde paard Saint Boy wil niet, Schleu zit er huilend op en de Duitse bondscoach Kim Raisner schreewt vanaf de zijlijn: 'Hau richtig drauf!' (Sla 'm hard met de zweep!).

In de moderne vijfkamp – bestaande uit schermen, zwemmen, paardrijden, hardlopen en pistoolschieten – is het onderdeel paardrijden al jaren onderwerp van discussie. De atleten krijgen per loting een paard toebedeeld en krijgen dan 20 minuten de tijd om aan het betreffende paard te wennen. Daarna moet er een springparcours worden afgelegd (12 hindernissen met een hoogte van 90cm-1.20m., waarvan vijf op de maximale hoogte).

Isabell Werth uitte zich er ook over: “Vijfkamp heeft niks met paardrijden van doen. De paarden zijn een transportmiddel, waar de atleten helemaal geen feeling mee hebben. Je kunt ze net zo goed een fiets of een step geven.”

