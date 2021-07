Meer dan driehonderd paarden vliegen voor de Spelen naar Tokio

De Olympische Spelen in Tokio betekenen niet alleen topsport, maar in de paardensport ook een enorme logistieke operatie. De eerste 36 dressuurpaarden zijn gisteren Japan binnen gevlogen. Het was het eerste - met paarden volgeladen - vrachtvliegtuig dat ooit landde in Haneda, de aan het water gelegen luchthaven.

“Om deze paarden te zien aankomen op de luchthaven van Haneda is echt een historische gebeurtenis. En wat het nog specialer maakt; dit zijn geen gewone paarden, het zijn Olympische paarden”, zegt Takahashi Koji, beheerder van Tokio International Airport. “Het was echt een belangrijke avond voor de luchthaven, en vooral voor het vrachtteam. We zien het als één van de belangrijkste mijlpalen in het aftellen naar de start van de Olympische Spelen van Tokio.” Na aankomst zijn de paarden op weg gegaan naar de prachtige hippische accommodatie in Baji Koen, dat in eigendom is van de Japan Racing Association.

Aankomst op de venue Foto: FEI/Yusuke Nakanishi

Ook Nederlandse paarden

De 36 paardenpassagiers zullen de vlag voeren voor teams uit Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, Portugal en gastland Japan, evenals individuele deelnemers uit Brazilië, Estland, Finland, Ierland en Marokko. Ze zullen worden vergezeld door een andere groep dressuurpaarden die een dag later naar Tokio afreizen.

Vanaf Luik

De eerste Olympische vlucht uit Europa vertrok vanaf de luchthaven in Luik (België), waar zelfs een speciaal paardenhotel op de luchthaven is. De vlucht, uitgevoerd met een Emirates SkyCargo Boeing 777-F, ging eerst naar Dubai voor een tankbeurt van 90 minuten en een bemanningswissel, en vloog vervolgens door naar Tokio.

© FEI/Leanjo de Koster



Business class reizen

Net als mensen reizen alle paarden met een paspoort. De gezondheid van de paarden heeft voor een periode van 60 dagen voor vertrek onder toezicht gestaan. Voordat ze op transport gingen hebben ze zeven dagen in quarantaine gestaan. De paarden hebben ook allemaal een exportgezondheidscertificaat en zijn grondig gecontroleerd door dierenartsen voordat ze aan boord gingen.

De paarden staan tijdens de vlucht per twee in een vluchtcontainer, wat het equivalent is van business class. Hun comfort en veiligheid wordt verzekerd door de vluchtgrooms en de meereizende dierenarts aan boord. En in tegenstelling tot passagiers met twee benen, krijgen de paarden niet alleen hun maaltijden tijdens de vlucht (uiteraard inclusief speciale maaltijdverzoeken), maar kunnen ze tijdens de reis snacken met hooi, behalve wanneer ze een dutje doen.

325 paarden



In totaal zullen 325 paarden naar Tokio worden gevlogen voor de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen samen. De complexe logistiek voor deze enorme luchtbrug wordt gecoördineerd door transportagent Peden Bloodstock, die sinds de Spelen in Rome (1960) verantwoordelijk is voor Olympisch en Paralympisch paardenvervoer en de officiële logistieke partner is van de internationale paardensportbond FEI.



Een konvooi van 11 moderne paardenwagens met airconditioning, allen eigendom van de Japanse Racing Association, vervoerde de kostbare paardenvracht van vandaag – en 13.500 kilo uitrusting – van Haneda naar Baji Koen, waar de topatleten de kans krijgen om zich thuis te voelen in hun Olympisch dorp, beter bekend als ‘de stallen’.



“Net als alle atleten die naar Tokio komen voor de Olympische en Paralympische Spelen, zijn de paarden gemotiveerd en klaar om deel te nemen op het grootste podium van de sportwereld”, zei FEI-voorzitter Ingmar de Vos. “Na alle uitdagingen waarmee de wereld is geconfronteerd, zijn we er eindelijk bijna en nu is het slechts een kwestie van dagen voordat we die magische woorden horen: ‘Let the games begin’!”

Facts and figures

Foto: FEI/Yusuke Nakanishi

• 18 uur en 15 minuten – vliegtijd Luik naar Tokio, met een tussenstop in Dubai

• Vliegtuigdetails: Emirates SkyCargo Boeing 777-F (vluchtnummers EK9388 LGG-DXB, EK9442 DXB-HND)

• 19 vluchtcontainers (vliegende stallen) aan boord

• Afmetingen van de vliegende stallen: 3.17 meter lang, 2.44 meter breed en 2.33 meter hoog

• 14-17° Celsius – temperatuur aan boord

• 36 Dressuurpaarden – teams uit Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, Portugal en gastland Japan, paarden van individuele deelnemers uit Brazilië, Estland, Finland, Ierland en Marokko.

• 22.700 kg +/- totaalgewicht van paarden die vanuit Luik vliegen

• 630 kg is het gemiddelde gewicht van een dressuurpaard

• 13.500 kg paardenuitrusting

• 12.000 kg voer (exclusief maaltijden en snacks tijdens de vlucht)

• 40 liter water per paard



• 247 – totaal aantal paarden dat naarTokio reist voor de Olympische Spelen

• 78 – totaal aantal paarden dat naar Tokio reist voor de Paralympische Spelen

• 630 kg – gemiddeld gewicht van een dressuurpaard; 515 kg – gemiddeld gewicht van een eventingpaard; 610kg – gemiddeld gewicht van een springpaard

• 14 – totaal aantal paardenvluchten voor de Olympische Spelen van Tokio

• 5 – totaal aantal paardenvluchten voor de Paralympische Spelen van Tokio

• 100.000 kg – totaal gewicht van het materiaal (met inbegrip van o.a. zadels, hoofdstellen, laarzen, dekens, longeermateriaal, verzorgingsuitrustingen, hoefijzers, kruiwagens en mestvorken)

• 60.000 kg – totaal gewicht voer (krachtvoer/hooi)

• 185 – totaal aantal vrachtwagenritten tussen de luchthaven van Haneda en de hippische accommodatie bij Baji Koen

Paardensport in Tokio

Een recordaantal van 50 landen zal deelnemen aan de paardensportevenementen op de Olympische Spelen van Tokio. Door de introductie van nieuwe formats die teams beperken tot drie leden, krijgen meer landen dan ooit tevoren de kans om op het Olympische podium deel te nemen.



In totaal hebben zeven landen volledige teams die in alle drie de Olympische disciplines van start gaan, waaronder het gastland Japan. De andere landen zijn Australië, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden en de Verenigde Staten van Amerika.

Unieke gendergelijkheid

Paardensport is de enige Olympische sport waarin mannen en vrouwen het tegen elkaar opnemen tijdens de Spelen, waardoor het een volledig gender neutrale sport is. De FEI heeft geen beleid nodig met betrekking tot transgender atleten, omdat er geen vereisten zijn voor onze atleten om hun geslacht te vermelden om deel te nemen aan FEI-wedstrijden, of aan de Olympische en Paralympische Spelen.

Paardensport is geen gender-beïnvloede sport die afhankelijk is van de fysieke kracht, uithoudingsvermogen en lichaamsbouw van een atleet, omdat er geen op geslacht gebaseerde biologische voordelen zijn. Succes in de paardensport wordt grotendeels bepaald door de unieke band tussen paard en atleet en verfijnde communicatie met het paard.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema op de Spelen, en paardensport is daar een groot onderdeel van. In overeenstemming met pijler 1 van de duurzaamheidsstrategie van het IOC, een minimale milieubelasting, heeft de herontwikkeling van het Baji Koen Park van de Japan Racing Association als de hippische locatie voor Tokio 2020 de impact op het milieu geminimaliseerd.

“Het oorspronkelijke plan voor de paardensport dat door het Organisatiecomité van Tokio werd voorgesteld, was voor een volledig nieuwe maar tijdelijke locatie in de Tokyo Bay-regio. Toen de FEI hierover werd geraadpleegd, hebben we aangedrongen op het alternatief, en dat was om de Olympische hippische locatie van 1964 bij Baji Koen opnieuw te gebruiken,” zegt FEI-secretaris-generaal Sabrina Ibáñez. “Dit was de optimale keuze vanuit een duurzaamheidsperspectief omdat het de impact op het milieu minimaliseert, maar het zorgt ook voor de erfenis van deze prachtige locatie.”



Het Tokyo Organising Committee of the Olympic & Paralympic Games (TOCOG) heeft een nieuw duurzaamheidsinitiatief in de hippische locatie opgenomen, met de verbranding van gebruikt strooisel uit de paardenstallen voor energieopwekking.



Olympische paardensport omvat drie disciplines, met een quotum van 200 starters in totaal:

Dressuur (60 starters)

Eventing (65 starters)

Springen (75 starters)



Landen per Olympische discipline

Dressuur – 30 NOC’s vertegenwoordigd: AUS, AUT, BEL, BRA, CAN, CHI, DEN, DOM, ESP, EST, FIN, FRA, GBR, GER, IRL, ITA, JPN, KOR, LUX, MAR, MEX, NED, POR, ROC, RSA, SGP, SUI, SWE, UKR & USA.



Eventing – 29 NOC’s vertegenwoordigd: AUS, AUT, BEL, BLR, BRA, CAN, CHN, CZE, DEN, ECU, ESP, FRA, GBR, GER, HKG, IND, IRL, ITA, JPN, NED, NZL, POL, PUR, ROC, RSA, SUI, SWE, THA & USA.



Springen – 35 NOC’s vertegenwoordigd: ARG, AUS, BEL, BRA, CAN, CHI, CHN, COL, CZE, DEN, DOM, EGY, ESP, FRA, GBR, GER, IRL, ISR, ITA, JOR, JPN, LAT, MAR, MEX, NED, NOR, NZL, POR, SRI, SUI, SWE, SYR, TPE, UKR & USA.



Wedstrijddata per discipline

Dressuur – 24, 25 & 27 juli (teamfinale), 28 juli (individuele finale)

Eventing – 30 & 31 juli (Dressuur), 1 augustus (Cross Country), 2 augustus (Springen – team & individuele finale)

Springen – 3 & 4 augustus (individuele finale), 6 & 7 augustus (teamfinale )



Leeftijdsvereisten

Er zijn minimum leeftijdsvereisten voor alle drie de Olympische disciplines, voor zowel ruiters als paarden, maar er is geen maximum leeftijd.

Dressuur: Alle atleten moeten geboren zijn op of voor 31 december 2005 (16 jaar ). Alle paarden moeten geboren zijn op of voor 31 december 2013 (acht jaar).

Eventing: Alle atleten moeten geboren zijn op of voor 31 december 2003 (18 jaar). Alle paarden moeten geboren zijn op of voor 31 december 2013 (acht jaar)

Springen: Alle atleten moeten geboren zijn op of voor 31 december 2003 (18 jaar). Alle paarden moeten geboren zijn op of voor 31 december 2012 (negen jaar).

Bron: FEI (vertaling KNHS)