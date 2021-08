TeamNL verpulvert Sydney-record met 36 medailles, 7e plaats in medailleklassement

Het kon niet op voor de Nederlandse ploeg op de Olympische Spelen in Tokio. Met een totaal van 36 medailles verpulverde Nederland het record van 25 medailles in 2000 in Sydney. TeamNL veroverde tien gouden, twaalf zilveren en veertien bronzen medailles. In Sydney was er wel meer goud (twaalf) en negen zilver en vier brons voor Nederland.

Nederland eindigt in het medailleklassement op de zevende plaats in Tokio. Dat betekent ook de hoogste klassering ooit. De Nederlandse ploeg laat grote sportlanden als Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje achter zich.

Volgens Hendriks kan het, onder andere in de paardensport, nog beter

Het waren twee geweldige weken, Maurits Hendriks kan het met de beste wil van de wereld niet ontkennen. Maar denk niet dat de technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF na het binnenhengelen van 36 olympische medailles ook maar één moment voldaan achterover heeft geleund. “Want als er iets is dat bij mij weerstand oproept, dan zijn dat wel mensen die tevreden zijn.”

Hendriks meent dat er, onder andere in de paardensport, nog meer in moet zitten. “In de paardensport hebben we een heel knappe medaille behaald, met het brons voor Maikel van der Vleuten bij het springen. Maar ook daar zit, met de traditie die we hebben op het gebied van dressuur, een hoger potentieel in.”

Bron: NOS