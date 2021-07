Twee KWPN’ers in Argentijns team voor Olympische Spelen

Er maken twee Nederlands-gefokte paarden deel uit van het Argentijnse team dat is geselecteerd voor de Olympische Spelen in Tokio. José María Larocco brengt Finn Lente (Gaillard de la Pomme x Colandro, fokker W.J.M. Nijensteen) aan start en Fabían Sejanes neemt Emir (Dubai x Cardento, fokker J.G.M. Meyer) mee naar Japan.

Het team wordt compleet gemaakt door Matías Albarracin met Cannavaro (Cornet Obolensky x Florestan I) en Martín Dopazo met Quintino (Quinton x Cracker Jack).

Teamplaats van Canada naar Argentinië

Argentinië kwalificeerde zich in de eerste instantie niet voor de Spelen. Eén van de drie Olympische teamplaatsen die op de Pan-Am Games in Lima in 2019 te verdienen vielen, werd toegewezen aan Canada. Nicole Walker, één van de leden van het Canadese team, werd positief bevonden op Benzoylecgonine en zij werd uit de uitslag geschrapt. Daardoor schoof Argentinië een plaats in het klassement op en kwalificeerde zich zo alsnog voor de Spelen.

Bron: Horses.nl/World of Showjumping