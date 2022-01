CHIO Aken is ook dressuur-observatiewedstrijd in aanloop naar Herning

De KNHS heeft vanmiddag de gewijzigde topsportovereenkomst 2022 op de website gepubliceerd. De gewijzigde kadercriteria waren in de afgelopen week al naar buiten gekomen, maar het selectietraject richting het Wereldkampioenschap in Herning nog niet. De KNHS heeft er voor gekozen om meer wedstrijden aan te wijzen als observatiewedstrijden en daar is CHIO Aken er één van.