Merel Blom wint korte tweester Varsseveld

Met haar achtjarige KWPN-ruin Giant Prospect BB (v. Lauries Crusador) won Blom de korte tweester. Na een vijfde plaats in de dressuur en alleen 0,4 strafpunten voor tijd in het springparcours, reed de Nederlandse vandaag een goede cross. Ze kwam niet helemaal optimaal uit qua tijd, maar de zes strafpunten die ze daarvoor kreeg waren nog net binnen de marges voor de winst.

Tweede werd de Duitse amazone Pia Münker,die op Jard (v. Huzar) aan de start kwam. De derde plaats was voor de eveneens Duitse Vanessa Bölting met Ready to Go W (v. Rock Forever). De Belg Jarno Verwimp werd vierde met Chico van het Gavershof Z en Nederlander Roel Zonneveld was vijfde met Easy Boy.

Duitse winst in lange tweester

In de lange tweester kwamen de Nederlanders er niet echt aan te pas. Het beste resultaat was voor Floor van Roon, die met Flash (v. Berlini 2) zevende werd. De winst ging naar de Duitser Linus Richter met Rayja (v. Royal Doruto), tweede werd Stephan Dubsky met de goedgekeurde Cesandro 2 (v. Catoo). De derde plaats was voor de Belg Tom van den Broeck met Kaaiman van de Kooldries (v. Chacco-Blue).

