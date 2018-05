62.000 euro voor merrieveulen van Vitalis

Op de foto- en videodag was Vitalis-dochter Vanellope al de ster en favoriet voor de topprijs. Het merrieveulen werd gefokt uit een merrie van Don Romantic x Dancier x Wilawander xx. Voor 62.000 euro blijft Vanellope in Duitsland. Een opfokster in Nedersaksen kocht de merrie. Vitalis werd pas in 2016 erkend in Hannover en voor veel fokkers stond de hengst van Paul Schockemöhle en Lone Boegh Henriksen vorig jaar, na het winnen van de Nürnberger Burg-Pokal eind 2016, hoog op het lijstje. Maar liefst vier Vitalis-veulens werden geselecteerd voor de veiling. Zij brachten overigens minder spectaculaire prijzen op: 5.500 euro, 4.000 euro en 3.000 euro.



Twee Sarotti Mocca Sahnes voor 11.500 euro

Naast Vanellope waren er nog drie veulens die meer dan 10.000 euro opbrachten. Daarvan twee veulens van de dezelfde vader: Sarotti Mocca-Sahne (Soliman de Hus x Lauries Crusador). Spiderman (Sarotti Mocca Sahne x Florencio) en Spirit (Sarotti Mocca Sahne x Bordeaux) werden beide afgeslagen op 11.500 euro. 11.000 euro rond was er voor Benjamin Button (Bonds x Florestan I). Uit de eerste megajaargang van Secret werden twee veulens voor de veiling geselecteerd. Zij brachten beide 7.500 euro op.

In totaal werden 44 van 48 veulens verkocht in Verden. Gemiddeld brachten de veulens 6.975 euro. 29 veulens blijven in Duitsland, 15 vertrekken naar het buitenland.





30.000 euro voor Metall-zoon

Het duurste rijpaard was met 30.000 euro de vierjarige Metall-zoon Monsieur Lazahr (mv. Weltruhm x Sassnitz). De ruin vertrekt voor dat bedrag naar Frankrijk. Bij de springpaarden was de hoogste prijs voor de vierjarige Sailor Moon (Stolzenberg x Graf Grannus). Hij werd voor 27.000 euro aan een bekende Canadese springruiter verkocht. Bij de rijpaarden werden 36 van de 38 paarden verkocht voor gemiddeld 15.361,11 euro.

Volledige uitslag



Bron: Paardenkrant-Horses.nl