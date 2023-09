Berber van Brabantshof Algemeen Kampioen CK 2023

Met elke pas raak liep de zevenjarige Berber van Brabantshof Model AA (Jehannes 484 x Norbert 444) naar het algemeen kampioenschap op de KFPS Centrale Keuring op zaterdag 16 september in Harich. Het reservekampioenschap ging naar leeftijdsgenoot Amalia van de Heemstede Model AAA (Jehannes 4848 x Norbert 444).

“We hebben een heel sterk en kwaliteitsvol seizoen gehad”, vertelde jurylid Jan Hellinx bij de kampioenskeuring. “Deze kwaliteit werd vandaag ook bevestigd, want we hebben echt hele goede paarden in de ring gezien.”

Berber

Het was Berber van Brabantshof, gefokt door Jan en Annie Vernooij uit Beusichem en in eigendom van Arno Thomassen uit Lunteren, die uiteindelijk dankzij haar rastype, langgelijnde exterieur en uitmuntende beweging er met de allerhoogste eer vandoor ging. De uitslag van het algemeen kampioenschap was gelijk aan de uitslag bij de zeven jaar en oudere merries. Aan de overwinning van Berber zit een indrukwekkend verhaal vast, dat u terugvindt in de onderstaande link over haar overwinning dit jaar in Midden-Nederland.

Vier tot zesjarige merries

Het kampioenschap bij de vier- tot en met zesjarige merries ging eerder op de dag naar de opvallend stappende en lichtvoetig dravende Indy C. van de Wijdewormer Kroon AAA (Omer 493 x Dries 421) van Ed Constant uit Kwadijk. Het reservekampioenschap ging in die rubriek naar Ela Sterre fan de Mersken Kroon Sport AAA (Jehannes 484 x Thorben 466) van de familie Age Okkema uit Siegerswoude.

Bron: Phryso.com / Horses.nl