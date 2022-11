Brits veilinghuis verkoopt volle broer of zus 5*-eventer Lordships Graffalo voor bijna 25.000 euro

Het veilinghuis The Sovereign heeft 28 oktober met succes een embryo verkocht dat een volle broer of zus is van Ros Canters 5*-paard Lordships Graffalo (v. Grafenstolz). Het embryo werd afgeslagen voor 21.500 Pond, bijna 25.000 euro, en komt in Amerikaanse handen. Met de verkoop van dit embryo schreef de Supreme Sale ook geschiedenis omdat het het eerste veilinghuis in het Verenigd Koninkrijk was dat ooit een eventingembryo aan de VS verkocht.

Het veilinghuis had een exclusieve collectie van slechts tien loten die allemaal CCI5* eventers of 1.60m springpaarden in hun pedigree hadden. Na een spannend biedduel kreeg een Amerikaanse koper voor 21.500 Pond de volle broer of zus van Lordships Graffalo in handen. Onder Ros Canter werd Lordships Graffalo dit jaar tweede in Badminton en was het paar lid van het Britse team op het WK in Pratoni.

5*-paard Pencos Crown Jewel

Moeder Cornish Queen bracht naast Graffalo ook Pencos Crown Jewel (v. Jumbo) die ook op 5*-niveau loopt met Ros Canter. De merrie werd elfde in Burghley dit jaar. Graffalo’s grootmoeder Cornish Fear liep Badminton en Burghley onder Bridget Parker.

‘Stap voorwaarts voor Britse fokkers’

Fokker Pennie Wallace vertelde over haar betrokkenheid bij het team van The Sovereign Auction, dat de Supreme Sale organiseerde: “Jullie hebben gezorgd voor een nieuwe en zeer noodzakelijke frisse aanpak voor fokkers in het Verenigd Koninkrijk om de veulens en embryo’s van topkwaliteit die we produceren op de markt te brengen. Een enorme stap voorwaarts voor Britse fokkers.”

Bron British Eventing