Casall en Qlassic Bois Margot leveren kampioenen op Frans Z-Festival

De juryleden kregen 22 merrieveulens te beoordelen. Het was Cimmabelle DK Z die met het kampioenslint huiswaarts keerde. Gezien haar papier lijkt er een mooie toekomst voor haar weggelegd. Haar moeder, Extra Belle d’Ick is een halfzus van het 1,60 m-springpaard Verybelle du Seigneur, die met Harm Lahde begin dit jaar nog tweede werd in de Grote Prijs van Neumünster. Haar volle broer Extra Balle d’Ick is goedgekeurd bij Zangersheide en ook haar overgrootmoeder, Ta Belle van Sombeke, is niet de minste. Zij presteerde succesvol onder Jos Lansink en staat te boek als moeder van onder andere Glock’s London.

Internationale stammen

Als tweede mocht zich Cadillac Levaillant Z (Cicero Z van Paemel x Cassini II) opstellen. Ook dit veulen is gezien haar afstamming niet de minste. Haar halfbroer, Urcos de Kerglenn (v. Toulon), loopt onder Patrice Delaveau op 1, 55 m-niveau. Ascona Classic Z (v. Aganix du Seigneur Z), de halfzus van de gekeurde SF-hengst Luccianno (v. Burggraaf) die onder het zadel van Nicolas Delmotte op het hoogste niveau presteert, mocht zich als derde opstellen.

Hengstveulens

31 hengstveulens deden in hun rubriek een gooi naar het kampioenslint. Daarvan kwam Qorleone Batilly Z als beste uit de bus. Ook uit zijn moederlijn zijn al diverse goed presterende springpaarden voortgekomen, waaronder de SF-gekeurde hengst Shampagne Batilly, die op 1,50 m-niveau actief is.

Kannan-zoon naar reservetitel

Balou du Rouet leverde het veulen dat tot reservekampioen werd gekroond. Deze Billet Doux MF Z (mv. Mr. Blue) komt ook voort uit een internationaal presterende stam. Datzelfde geldt ook voor de nummer drie, Killer Devil Z (Kannan x Emerald van ’t Ruytershof), die in een halfzus van topspringpaarden als Cella van Ben Maher en Equador van ’t Roosakker van Kevin Staut, zijn moeder kent.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Zangersheide