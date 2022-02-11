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Liveblog CHK: voorlopige uitslagen

Foto: Danielle Carriere

De eerste bezichtiging van de veulenboekhengsten is achter de rug. De doorverwezen hengsten vind je hieronder. Vandaag volgt nog het longeren van de NWR- en WPBR-hengsten. De jury neemt de bevindingen mee naar de tweede bezichtiging. Morgen, zaterdag 12 februari 2022, gaat de Centrale hengstenkeuring verder met de tweede bezichtiging en de keuring van de stamboekhengsten.

Door Joan Schoemaker

Driejarige sectie A-hengsten

Doorverwezen

032FRONS KEINDEGOOI’S PRETTY CHARMER X EMILIO VAN DE GARDERENSHOF
034DE WEYERDS HELLO I’M A DANCERHENIARTH QUESTION X VOLLENHOF’S HYNOD ( OS)
035SELEHEMS OLSENMAESTIR ODYSSEY X DUKESHILL DIEGO
036LINGARDSWOOD PERCIE VEREPINEWELL BUCKS FIZZ X FLYDON HENRI AP PIP
037PAASKAMP’S ZLATANPINEWELL JERONIMO X HENIARTH DANDARE
038OLDENZIJLSTER ARTISTSPRINGBOURNE COMPAS X BLANCHE GWILLYM
040SHAMROCKLAKE NIGHTHAWKSUNWILLOW TROY X SHAMROCKLAKE ROYAL HEART- BEAT
041YSSELVLIEDTS NANTWICHSUNWILLOW TROY X YSSELVLIEDTS HELCYON (NLD)
042VARDRA SENTRYYSSELVLIEDTS HIGH-WOOD X WESTON DISTINCTION

Vier jaar en oudere sectie A-hengsten

Doorverwezen

043HENGWYS MAJIC MANBRYNRODYN BEDWYR X SPRINGBOURNE ECLIPSE
046ROTHERDALE HERALDTRYFEL TRIUMPH X TREFAES CINNAMON
047VECHTZICHT CLASSIC DESIGNVECHTZICHT’S HYWEL X FRIARS DIVINE SPIRIT

Driejarige sectie B-hengsten

Doorverwezen

001ÄNGVAKTARNS SECRETARIATÄNVAKTARNS ROYAL TOUCH X EYARTH CELEBRATION
004GELPENBERG’S WAYNEBESCHENHOF ACTION MAN X HOGELAND’S NANDOR
006CADLANVALLEY VOYAGERCADLANVALLEY V.I.P. X RUSSETWOOD ELATION
011VOSCO’S AMIRMAARLEN’S ROMEO X ‘T HOGELAND’S FERDINAND
012AWLWOODS DREAM STARSPRING STAR’S SPIRIT X WILDZANG’S GOLDEN MARK
014STOUGJESHOEVE EVERDALESTOUGJESHOEVE ARMANI X GRIASHALL KIWI
015WARMTEBRON’S MISTER MAGICWARMTEBRON’S HIELKE X WARMWELL PAGEBOY
018STOUGJESHOEVE EXTREMEWAXWING PERRIN X WILDZANG’S ROCCO
019RENAISSANCE PLANTAGENETWAXWING PERRIN X CARWED CHARMER

Vier jaar en oudere sectie B-hengsten

Doorverwezen

021WOLDBERG’S CRESCENDOBREETON DAI X HILIN ETIFEDD
023LEMONSHILL FALCONDOUTHWAITE SIGNWRITER X COTTRELL ARTISTE
024GELPENBERG’S WALTERMAARLEN’S ROMEO X HOGELAND’S NANDOR
025PARALELS DYLANOMAARLEN’S ROMEO X CASPERHOF’S FREDDY
029MOLENHOF’S PRINSWAXWING PENNY GUY X GLANSEVIN GRAFFITI

Vierjarige sectie C-hengst

Doorverwezen

048HONEY BEE’S CHARTONHONEYBEE’S GRADDOCK X NEBO BOUNCING ROCKET

Driejarige sectie D-hengsten

Doorverwezen

049NEBO WINSTONRUSKA AMBROSE X NEBO SION
050ALTINGSHOF KIND OF MAGICSHAMROCKLAKE OLIVER TWIST (NLD) X SPARKLING BOY

Oudere sectie D-hengst

Doorverwezen

052RUSKA AMBROSETREVALLION AMBASSADOR X RUSKA MISTER PEARLY KING

Driejarige NWR-hengsten

Doorverwezen

055HANIA’S MEMPHISJONKERS’ JAYDEN X WENGELO’S RICARDO
056JONKERS’ MICHIELJONKERS’ JAYDEN X VEENSTRA’S PROMISE
057COELENHAGE’S CALVADOSKING WILLIAM X WENGELO’S RICARDO
059STEERWOLDE’S DARK PLEASURENIEUWMOED’S MISTER RIGHT X BROUWERSHAVEN DIAMOND HIT
060ELMOHOEVE’S BONFIRENIJEBERT’S MARC X VLAGBERG’S CARWAY
061AMALIA’S MARCUSNIJEBERT’S MARC X KIELSHOOP HONEYMILL
062MELANTHO’S FIEROORCHARD BOGINOV X WESTER AIKEMA’S ADIOS
063MEEDENBLIK´S LEGENDORCHARD BOGINOV X DE GOEDE REE NOW OR NEVER
066HEIDEHOF’S ELIASSPEYCKSBOSCH DICKENS X ORCHARD D’AVRANCHES
070OLD AVENUE’S CEZARWESTERHUIS CUPIDO X COMPAGNON’S HUMPHREY
071AMALIA’S JOEPWESTERHUIS CUPIDO X HEITRAK’S MARVIN
072WARMTEBRON’S ZORROWESTERHUIS CUPIDO X BIJSTERHOF’S DAIMOND DANCER
073SCHERMEER’S HOF MUFASAWESTERHUIS CUPIDO X CUPKESHOF WINOBERT

Vier jaar en oudere NWR-hengsten

Doorverwezen

075HOOIBERG’S NOBELCOELENHAGE’S HAPPY HOUR X LEUNS VELD’S WINSTON
076BROUWERSHAVEN VALENTINOCOELENHAGE’S PURIOSO X RIETHEIM’S HILBERT

Driejarige WPBR-hengsten

Doorverwezen

077BLACK PEARL’S GREVENRITBEAUTY W X JURAVEL A.5826 OX
079CREAM DE LUXE DVCASSANOVA DU BOIS X VEENSTRA’S PROMISE
081ORCHARD CORNWALLFRENCHCORNET D’ODIVAL X WOLDHOEVE’S SILCO
083VEENSTRA’S O’RYANJONKERS’ JAYDEN X LE MATSJO ( EX. VEENSTRA’S MATSJO)
084DUNCANLE MATSJO ( EX. VEENSTRA’S MATSJO) X HEIDEHOF’S DON DIËGO
087NUMBER ONENIEUWMOED’S MISTER RIGHT X IDZARD
088PRETLETTERORCHARD BOGINOV X POWER AND PAINT
091DANCER VAN HET SINGELVEENSTRA’S KRACK X DE GOEDE REE’S METALL

Bron: Horses.nl / NWPCS

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