Verkeerde paarden gehuldigd in Houten

Op de Centrale Keuring van Regio Utrecht afgelopen vrijdag in Houten zijn per abuis twee verkeerde kampioenen gehuldigd. De paarden die tijdens de Centrale Keuring zijn uitgeroepen tot kampioen van regio Utrecht waren namelijk niet afkomstig uit deze provincie.

De nieuwe kampioen van de vier jaar en oudere dressuurmerries is niet de vierjarige Kingston Vienna D (Desperado uit Vienna D elite PROK van Jazz, fokker Willemien Dalm-Kool uit Almkerk), maar de vijfjarige Jet-Ray (Everdale uit Danira ster voorl. keur D-OC van De Niro, fokker E. Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht). Zij viel met name op door haar royale maat en formaat. Inspecteur Toine Hoefs: “Ze liet zich eerst heel goed zien, in de tweede ronde was dat wellicht iets minder. Maar ze kan goed draven en extra stappen. In totaal zou ze iets meer opwaarts mogen zijn.”

Dressuurveulens

Ook bij de dressuurveulens werd een kampioen gekroond, die niet uit de Regio Utrecht komt. Daily Diamond-dochter Odelia (uit Glory to the Creator elite EPTM-dres PROK van Ampère, fokker Willemien Dalm-Kool uit Almkerk) werd door het juryteam op kop gezet, maar de Utrechtse dressuurveulenkampioen is Oui Merzzi v/d Waalshoeve. Deze zoon van Just Wimphof uit J’Adore Donja van de Waalshoeve elite IBOP-dres D-OC van Charmeur werd gefokt door Wendy Plomp uit Tull en ’t Waal. Inspecteur Toine Hoefs: “Een langgelijnd veulen dat een goede manier van beweging liet zien, maar in het geheel iets sterker zou mogen zijn.”

Bron: KWPN