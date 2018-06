CK Utrecht: Elitepredicaat voor 22-jarige Oogappel

De groep oudere dressuurmerries was een bijzonder sterke op de Centrale Keuring op de Zilvia’s Hoeve in Houten. Acht van de elf voorgestelde merries werden bevorderd. Daaronder ook de 22-jarige Oogappel, die na haar Grand Prix-carrière met Aat van Essen, bij familie Van Maaswaal in ’t Goy voor de fokkerij wordt ingezet. Ze bracht onder andere President’s First Apple (v. Vivaldi), die vorig jaar 4e werd op het Wereldkampioenschap voor zevenjarige dressuurpaarden en inmiddels (internationaal) succesvol is in de Lichte Tour met Patrick van der Meer. Van der Meer heeft inmiddels ook Totilas-dochter Gold Apple op stal. De predicaten preferent, sport en d-oc had de stermerrie al en nu is ze opgewaardeerd naar elite.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl