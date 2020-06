De invloed van Capitol I

Een Holsteiner-gefokte hengst met een naam die begint met de letter ‘C’, maar niet afstamt van Cor de la Bryere of Landgraf komt men zelden tegen. Capitol I viel niet alleen in dat opzicht op, terugkijkend is het één van de beste vaderhengsten gebleken in de fokkerij van springpaarden. Met goedgekeurde nakomelingen als Cardento, Carthago, Cento, Indoctro en Cassini I heeft Capitol een stempel op de fokkerij gedrukt waarmee hij zijn kwaliteiten duidelijk zichtbaar maakt.

Capitol I is een nakomeling van Capitano, een hengst die het bloed van beide Cottage Son en Ramzes doorvoert. Capitano werd gekruist met de Maximus-merrie Fiola uit de opnieuw Ramzes-dochter Vase. Naast Capitol I bracht Fiola ook 5 andere goedgekeurde hengsten maar geen van hen beschikte over dezelfde kwaliteiten als de beroemde Capitano-zoon. Capitol I werd als jaarling door het Holsteiner Verband gekocht en verdiende twee jaar later zijn deklicentie.

Veel vermogen

Fokker van Capitol I, Harm Thormälen, vertelt: “De Capitol-paarden hebben heel vermogen en zijn makkelijk in omgang. Amateurs kunnen ook goed met de Capitol-nakomelingen overweg. Soms hebben ze niet genoeg ‘bloed’ en dat hebben ze nodig. In zijn laatste jaren mocht Capitol alleen merries dekken die hoog in het bloed stonden. De vader van de merrie moest een volbloed zijn en anders Cor de la Bryère – wat inhield dat Capitol zeer goeie merries dekte. Het was een topmanagement van het Holsteiner Verband en dat bleek ook door de resultaten in de sport. De kinderen van Capitol hebben het meeste prijzengeld gewonnen in de sport van elke springhengst ter wereld.”

Capitol I x Caletto

De kruising tussen Capitol I en Caletto-merries zorgde voor grote successen in de fokkerij. Zo bracht de kruising de goedgekeurde stempelhengsten Cassini, Cento en Indoctro. Cassini I sprong zelf op het hoogste niveau en staat te boek als vader van onder andere Cumano, Berlin, Carambole en Cabio van de Heffinck. De Grand Prix Hengst Cento heeft meerdere succesvolle nakomelingen gebracht zoals Ben Mahers toppaard Cella, Centolano en Centadel. Door indoctro werd het Capitol-bloed naar Nederland gehaald. Beschikbaar gesteld door de VDL stud, heeft de Capitol-zoon Grand prix paarden gebracht zoals Scott Brash’s Hello M’lady en Darragh Kenny’s voormalige toppaard Imothep.

Vertegenwoordigt op het hoogste niveau

Capitol I bracht ook de Olympiade paarden Carthago (mv.Calando I) en Cardento (mv. Lord). Carthago nam onder Jos Lansink twee keer deel aan de Olympische spelen en heeft als dekhengst de goedgekeurde Colman, Cicero van Paemel en Mylord Carthago gebracht. Cardento won met Peder Ericsson een zilveren medaille op zowel de Olympische spelen als de Wereldruiterspelen. De hengst stond vele jaren ter dekking in Zweden waar hij een grote betekenis vormde voor de Zweedse springpaard-fokkerij. Cardento keerde terug naar de VDL stud in 2006 en zetten zijn carrière als dekhengst voort in Nederland. Uit de combinatie van Capitol I en Lord-merries kwam niet alleen Cardento, maar ook de dekhengsten Celano en Clearway. Capitol-nakomelingen worden soms beschouwt als zwaarmoedig en ouderwetse paarden die niet voor de moderne sport zijn gemaakt. Toch wordt het Capitol-bloed keer op keer vertegenwoordigt op het hoogste niveau en is niet weg te denken uit de fokkerij van springpaarden.

Bron: Thehorsemagazine