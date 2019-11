Derde beoordeling EPTM-merries: goed ontwikkeld en veel geleerd

Vrijdagochtend vond de derde beoordeling van de EPTM-merries plaats. Voor de merries die meedoen aan de verkorte merrietest was dit hun tweede beoordeling. Volgende week donderdag staat het eindexamen van de EPTM-test op de agenda.

Het merendeel van de merries heeft zich goed ontwikkeld en heeft veel geleerd in de afgelopen weken. De EPTM-merries hebben een goede kopgroep bij zowel de spring- als dressuurpaarden. In de test loopt ook een Gelderse merrie mee, namelijk Jarissa (Negro uit Dorissa reg B van Vitens, gefokt door J. Gnodde uit Terschelling). Enkele merries zijn in overleg met de eigenaar vandaag naar huis gegaan.

Verkorte merrietest

Vorige week zijn er vier merries ingestroomd voor de verkorte merrietest. Deze merries zijn nu halverwege hun traject, verschenen vandaag voor de tweede keer voor de jury en lieten nu al zien progressie te hebben gemaakt. Voor de EPTM-merries staat het examen donderdag 21 november om 8.00 uur op de planning.

Bron: KWPN