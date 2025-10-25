CO KFPS: Twee hengsten naar huis

Voor twee hengsten is het Centraal Onderzoek van het KFPS beëindigd. Het gaat om Viggo van de Warande (Auwert 514 x Wybren 461) en Tjorre Evas W (Elias 494 x Ulbert 390). Beide hengsten hadden een uitgesteld traject en beide maakten te weinig ontwikkeling door. Op dit moment nemen nog tien hengsten deel aan het CO, zij worden momenteel voornamelijk aangespannen en aan de longe getraind.

Ellen Liem Door

Deze week nemen de gastmenners voor de eerste keer plaats op de bok. Demi van Nispen en Niek Alting nemen de leidsels in handen om de hengsten uit te proberen, een week later wisselen ze van hengst. Hiermee bereiden de hengsten zich voor op het eindexamen van het Centraal Onderzoek wat zal plaatsvinden op zaterdag 8 november in Exloo.

De hengsten die nog deelnemen aan het Centraal Onderzoek zijn:

02 Timen fan Jonkershuzen Ster AA (Alwin 469 x Haike 482)

Fokker: C. Nieboer, Tjerkwerd.

Eigenaar: A. Duiven-Lettinga, Hartwerd

03 Sikke fan ‘t Sarabos Ster AA (Tiede 501 x Haitse 425)

fokker: P.H. Sijtsma, Gerkesklooster.

Eigenaar: Stoeterij Galloper, Berkel en Rodenrijs

04 Sicco fan de Kadyk Ster AAA (Teun 505 x Jasper 366)

fokker/eigenaar: H. de Boer, Sintjohannesga

13 Ray-Ban Ster AAA (Nane 492 x Jerke 434)

fokker: Pia Frank, Nordborg.

Eigenaar: A.P. Both, Voorthuizen en Veebedrijf S.J. Kat B.V., Egmond aan den Hoef

23 Unitas van de Egberdina Hoeve Ster AA (Omer 493 x Tjaarda 483)

Fokker: S. Wind, Nijeveen.

Eigenaar: 9PK, Rohel.

29 Tsjerk van de Meikade Ster AA (Foeke 520 x Nane 492)

Fokker: W.E. Lokhorst, Ederveen.

Eigenaar: W.E. Lokhorst, Ederveen en Nick & Nienke Aaldering, Drempt.

32 Tyme fan Starking Ster AA (Ulbrân 502 x Thorben 466)

Fokker/Eig.: StarKing BV, Spannum

33 Tye fan Jentje’s Pleats Ster AAA (Jurre 495 x Michiel 442)

Fokker: M. de Groot-Houbeijn, Hilaard

Eigenaar: M. de Groot-Houbeijn, Hilaard en Stal Chardon, Jorwert

54 Taco Ster AAA (Foeke 520 x Beart 411)

Fokker: A.W. Nooteboom, Putten.

Eigenaar: A. Okkema, Britswerd en Stal Chardon, Jorwert

61 Redbad S. fan de Noed Ster AA (Bastiaan 510 x Tsjalke 397)

Fokker: O.Sieperda, St.Nicolaasga

Eigenaar: W.E. Lokhorst, Ederveen en T. Folmer, Lunteren

Bron: KFPS