Driejarige Jasmine dagkampioen in Tsjechië

Jan Hellinx en Dik Brummel hebben de driejarige Jasmine van Dupaumolen ster (Maurus 441 x Wierd 409) van Kateřina Šálková afgelopen weekend dagkampioen gemaakt in Tsjechië . Het reserve kampioenschap was voor Marie von Rodowitz ster (van veulenboekhengst Teufel von Rodowitz x Anne 340) van Dominika Tupý, die ook een ster met een tweede premie kreeg.

De jury startte met de IBOP’s. Dylan van Waberg A (Markus 491 x Andries 415) kreeg 72 punten en liet een goede stap en draf zien, maar de vijfjarige hengst mistte wat kracht in deze onderdelen. In de keuring verdiende de rassige Dylan een ster. ”Hij is in bouw wat beknopt, maar heeft goede bovenlijn en goede romprichting”, aldus Jan Hellinx die de hengst ruim en actief zag stappen en een aan de hand een draf showde met veel houding en een goed achterbeengebruik.

Twee stermerries

De driejarige Jasmine was de enige die bij de driejarigen een ster kreeg. ”De dochter van Maurus 441 heeft een royale voorhand, veel front, en harde benen. Ze mist wat de ruimte in stap, maar in draf was ze opwaarts met een goede balans.” De merriekampioen werd algeheel kampioen, met als reserve de andere stermerrie van de dag. Bij de vier jaar en oudere veulenboekmerries was het de tienjarige Marie von Rodowitz die haar ster verdiende dankzij haar ruime stap en moderne, langgelijnde type. In draf mocht ze wat meer souplesse tonen.

Eerste premie voor veulen Theo Annahill

Bij de veulens viel er één eerste premie voor hengstveulen Theo Annahill (Alwin 469 x Tsjalle 454). ”Een mooi rassig veulen met een edel hoofd, iets neerwaarts gebouwd, maar met goed beenwerk”, vatte de jury samen. Theo had een actieve en taktmatige stap en een lichtvoetige balansrijke draf. Valmont van de Gela (Eise 489 x Pier 448) kreeg een tweede premie en werd reservekampioen. Bij de merrieveulens ging het kampioenschap naar een tweede premie veulen: Vanilla de Klanetz (Tiede 501 x Tietse 428) die in rastype er bovenuit stak. De langgelijnde Tara van de Gela (Jurre 495 x Mintse 384) werd reservekampioen, de tweede voor fokker Pavel Šilhánek.

Bron: Phryso