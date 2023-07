Kampioenen van Tiede 501, Faust 523, Meinte 490 en Matthys 504 op fokdag Schijndel

De driejarige Minthe van de Oudekleefsebaan Ster (Tiede 501 x Uldrik 457) is op maandag 31 juli algeheel kampioen geworden op de fokdag van Fokvereniging Het Friese Paard Zuid Nederland in Schijndel. Naast zich op het erepodium stond de reservekampioen bij de driejarigen: Milou H Ster (Jouwe 485 x Lolke 371).

De regen die over de kampioenskeuring neerdaalde deerde ‘het meest complete paard van de dag’, aldus juryvoorzitter Piet Bergsma niet. De rassige én sterk gebouwde Minthe, gefokt door Gerrie van Rossum en in eigendom van de familie van der Waal, bleef tot en met de ereronde swingen. Ze ging zitten, mooi opwaarts draven en met een heel sterk gebruik van haar achterbeen de baan rond.



Minthe was één van de vier driejarigen die met een Ster eerste premie werden beloond in Schijndel. Die eer kreeg ook de reserve algeheel kampioen, Milou. Ze mocht iets meer jeugduitstraling hebben, maar de merrie gefokt en in eigendom van Wil Hendriks overtuigde met een sterke ruime stap en een heel goed gebruik van haar achterbeen.

De kwaliteit op de fokdag werd door Piet Bergsma geroemd. ‘We hebben alle driejarigen opgenomen in het stamboek, dat is een heel mooi resultaat voor de fokvereniging.’

Nog twee driejarigen kregen een Ster met een eerste premie: Nienke Ster (Gerben 479 x Pier 448), gefokt door J. Loopers en in eigendom van Nicky Slegers, die in de rubriek achter Minthe eindigde, en Marrichje ST.M. Ster (Menne 496 x Loadewyk 431), gefokt door Stal Middag en in eigendom van Zomerstaete

Belgisch podium bij oudere merries

Bij de vier jaar en oudere merries was het de vierjarige Jikke v.d. Shamrock Ster (Tiede 501 x Bartele 472) die het kampioenslint kreeg omgehangen. Ze wist de jury te imponeren met een ‘enorm goede stap.’ Jikke is gefokt door André Karnebeek en in eigendom van Roel Delbroek uit Oudsbergen. Ook de reservekampioen in deze klasse kwam van een Belgische eigenaar. Ciara S.R. Kroon Sport (Alwin 469 x Doaitsen 420) is gefokt door Sjoerd Ruiter en in eigendom van Anja en Angie Vanderper. Ciara – outdoor menkampioen in 2021 – mag zich gaan opmaken voor de Centrale Keuring. Dat geldt ook voor Brecht fan Galinga State Kroon Sport AA (Pier 448 x Tsjalle 454), gefokt door de familie Oosterhaven en in eigendom van Nicky Slegers.

Kampioen hengstenveulens

Kampioen bij de hengstveulens werd de op 11 februari geboren royaal gelijnde, hoogbenige en soepel dravende Ysbrand R (Faust 523 x Alke 468) van de familie Raaijmakers. Het reserve kampioenschap was voor nog een Ysbrand, namelijk Ysbrand van Es (Tymen 503 x Doaitsen 420) van de familie van Es die overtuigde met een vlotte stap en een actieve draf.

Kampioen merrieveulens

De kampioen bij de merrieveulens werd Wyfke O (Meinte 490 x Jehannes 484) van W. den Otter. Wyfke ging vrolijk door de baan, met een vlotte stap en een draf met lossigheid waarbij ze liet zien goed te kunnen schakelen. Het reservekampioen was voor de luxe Xena fan de Meikade (Tiede 501 x Tjebbe 500) van Willem Lokhorst die lichtvoetig en met ruimte in draf door de baan ging.

Jeugdkampioenschap voor familie den Otter

Voor het jeugdkampioenschap kwamen vijf veulens en jonge paarden in de baan. ‘Vijf paarden met een belofte voor de toekomst’, aldus juryvoorziter Piet Bergsma. Met Corrie Terpstra en Manuel Gasseling kozen ze als kampioen voor de twenter met de makkelijke stap en de lichtvoetige draf: Rynske (Matthys 504 x Doaitsen 420) van W. den Otter, Bruchem die ook de kampioen van de merrieveulens leverde die reserve jeugdkampioen werd. Rynske en Wyfke zijn familie van elkaar: de grootmoeder van Wyfke is een halfzus van Rynske.

Bron: Phryso