Kampioenen Young Friesian Dressage Competition bekend

Dit weekend werd de finale van de Young Friesian Dressage Competitie verreden in Tolbert. De kampioenen zijn: KFPS stamboekhengsten Fryso 518 en Arent 515 bij de vier- en vijfjarigen, William fan Stal Sibma (v. Tsjalke 397) bij de zesjarigen en Tizian fan Ass (v. Epke 474) bij de zevenjarigen. William won het overall kampioenschap. Tizian is nog in de race voor het WK jonge dressuurpaarden.



Bij de vierjarige paarden werd Hennie Roffel met KFPS Stamboekhengst Fryso 518 (v. Hessel 480) kampioen. Na de selectieronden had de combinatie al hele goede papieren voor de finale waar ze een tweede plaats binnenhaalden met 78,4%. In de einduitslag telt de finale voor 50% mee en de plaatsing bij de selectiewedstrijden ook voor 50%. Martha van der Meulen, die meerdere paarden naar de finale reed, werd reservekampioen met Elbrich fan ‘e Herdershoeve (v. Jehannes 484). Met de winst in de vierde selectiewedstrijd wist Debby de Graaf met Drys Galloper (v. Omer 493) uiteindelijk naar een hele mooie bronzen plek te rijden. Iris Sijtsma reed in de finale met Fedde vân de pôle (Meinte 490) naar de hoogste score met maar liefst 86%. In de einduitslag kwamen ze op de vijfde plaats terecht.



Arent 515 wint bij de vijfjarigen

Bij de vijfjarigen had Arent 515 (v. Jouwe 485) zich met Marijke Boelen al opvallend laten zien bij de selectiewedstrijden. In de finale bezetten ze de tweede plek achter Leonie Evink met Arne fan Wylgster Pragt (Jehannes 484) die naar 76,80% reed. In de einduitslag was het toch Arent 515. Op de derde plaats kwam weer een KFPS stamboekhengst: Boet 516 (v. Jouwe 485) met Sabine van de Loenhorst.

William fan Stal Sibma niet te verslaan

Dankzij haar sterke uitgangspositie na de selectiewedstrijden kon Mellanie Welles met William fan Stal Sibma (Tsjalke 397) de vierde selectiewedstrijd aan zich voorbij laten gaan. In de finale haalden ze 73,4% en daarmee stelden ze het kampioenschap veilig. Aan het einde van de dag bleken ze niet alleen winnaar bij de zesjarigen, maar ook overall winnaar. Mellanie ging met een wisselbeker naar huis. De tweede plaats was voor Susan Wind met Wilhelmus SW (v. Epke 474), derde werd Harmina Holwerda met Ytse fan Wylgsterpragt (v. Wybren 464).

Tizian fan Ass kampioen bij de zevenjarigen

Bij zevenjarige paarden kwamen drie combinaties in de finalering. Isabelle Vroomans met Vajen (v. Tymon 456) haalde in de finale een megascore van 81,80%, dik 8% boven de nummer twee. Daarmee haalde ze revanche op haar proef in de ochtend, die niet helemaal vlekkeloos verliep. De vierde selectiewedstrijd werd door Bennie van Es en Tizian fan Ass (v. Epke 474) gewonnen, en met zijn tweede plaats in de finale stelden ze het kampioenschap veilig. Bennie en Tizian zitten in een hele mooie flow, ze zijn ook nog in de race voor de WK-jonge dressuurpaarden. De derde plaatse bij de zevenjarigen was voor Leonie Evink met Ulbe 506 (v. Anders 451).

