KFPS keuren in Mexico: twee Modelmerries, Byp kampioen, Gaitlynn reserve

De keuring in Mexico op de Stoeterij van Finca Sanro van 10 tot en met 12 maart leverde twee nieuwe Modelmerries, twee Kroonmerries en één Voorlopig Kroonmerrie op. Juryleden Jolanda Slootjes en Willem Sonnema maakten Byp van ‘t Lansink Model AAA (Alwin 469 x Beart 411) kampioen. De reservetitel ging naar een andere kersverse Modelmerrie: Gaitlynn Jede Model AA (Bartele 472 x Dries 421).

De keuring omvatte drie dagen met in totaal zo’n 160 paarden, inclusief IBOP en jeugd. Op de stoeterij van Finca Sanro mochten ze twee nieuwe Modelmerries verwelkomen. De tienjarige Byp, gefokt door Rinus Loman en Carla Nijdam, wordt door de jury beschreven als een zeer rastypische merrie met een edel hoofd en veel behang, veel front en een goed gevormde hals. Ze bezit een sterke bovenlijn en een goede romprichting. Haan beenwerk is droog en correct gesteld. “Ze heeft een stap met veer, kracht en buiging. In draf toonde zij veel balans, afdruk en schakelend vermogen, met een sterk achterbeen en souplesse”, vertelt Jolanda Slootjes.

Gaitlynn Model

Reservekampioen bij de merries werd Modelmerrie nummer 2: Gaitlynn. De door Stal Jede gefokte achtjarige merrie heeft veel rasuitstraling, een sprekend hoofd en een lange verticale hals. “Ze bezit een goede bovenlijn en goede kruisligging, haar beenwerk is van goede kwaliteit en goed gesteld. Ze heeft een actieve stap met een goed naar voren grijpend voorbeen. De draf was bergop met een goed ondertredend achterbeen en een goed gebruik van het voorbeen.”

Us Famke Voorlopig Kroon

Naast de twee Modelmerries en een Kroonmerrie mocht Finca Sanro ook een Voorlopige Kroonmerrie verwelkomen. Us Famke fan de Ketting Ster (Tymen 503 x Norbert 444), gefokt door Sjouk Hoitsma uit Boxtel. Een vierjarige merrie met een edel hoofd met een verticale hals, een goede bovenlijn meet een voldoende lang, iets afhellend, kruis. “Ze bezat iets kleine hoeven, maar wel voldoende droog. De stap toonde souplesse, een goede tact en activiteit. De draf toonde veel zweef, balans met een goed achterbeen”.

Zeven vier jaar en oudere veulenboekmerries haalden het Sterpredicaat met een tweede premie binnen, twee stamboekmerries maakten promotie naar Ster.

Kampioenschap hengsten

Het kampioenschap bij de hengsten ging naar Thys van de Marg’n Ster (Teun 505 x Maurits 437), gefokt door H.E. Melenboer in Den Ham. Ook de reservekampioen kwam uit de succesvolle Finca Sanro stal: T. Sansón Van de Sanro Ster (Auwert 514 x Hessel 480). In totaal kregen tien jonge hengsten hun Sterpredicaat.

Driemaal AAA in de IBOP

De keuring startte op 10 maart met een zeer goed gevulde IBOP met 26 paarden, waarvan er drie aangespannen werden gepresenteerd. 11 paarden haalden een AA-score, drie werden beloond met een AAA-predicaat. “De paarden werden heel correct en rustig gereden. Het viel op hoe goed de paarden aan de hulpen stonden.”

De hoogste score was voor merrie Penelope van Hergo Kroon AAA (Tsjalle 454 x Norbert 444) van Rancho San Marco. De merrie maakte de dag van de keuring ook promotie van veulenboek naar Kroon, mede dankzij haar IBOP score. Ze liet een ruime en actieve stap zien. “En een draf met goed ondertredend achterbeen en veel schoudervrijheid. De galop was ruim en een goed naar voren grijpend voorbeen.”

Op de keuring beschreven ze Penelope als een paard met een sierlijke belijning een edel hoofd met een lange schuine schouder voldoende bovenlijn en een goed kruis. De hoeven zouden royaler mogen. Een ruime actieve stap en een draf met veel zelfhouding balans en ruimte.

AAA voor Jannes en Teo

Een score van 82 punten was er voor Jannes Ster AAA (Menne 496 x Tsjalle 454) die een actieve, ruime stap liet zien die wat ruimer mocht. “Zijn draf was ruim, met veel takt en een mooi gebruik van het voorbeen. De galop toonde veel balans en werd ruim en bergop gesprongen.”

Dezelfde score haalde ook Teo van de Sanro (Tymen 503 x Beart 411), net als Jannes ook in eigendom van Finca Sanro, dankzij een ruime stap met souplesse en een ruime draf met een goede schoudervrijheid. “Zijn galop was goed bergop en voldoende ondertredend.”

Voor de achtjarige Hopcke van de Olde Mette Moate Kroon AA (Menne 496 x Rypke 321) betekende haar IBOP-score een promotie van A naar AA en naar definitief Kroon.

Jeugdkampioenschap hengsten

Het jeugdkampioenschap bij de hengsten ging naar Drakus van Finca Sanro (Rommert 498 x Gjalt 426) die van de vijf hengstveulens een eerste premie kreeg. Hij heeft een sprekend hoofd, is iets gerekt in het midden, hoogbenig en met heel droog en fijn beenwerk. “De stap wass ruim en goed vanuit de schouder en hij liet een tactmatige draf met afdruk en houding zien.”

Het reserve jeugdkampioenschap ging naar enterhengst Drewes Van de Sanro (Beant 517 x Bartele 472) die als enige bij de groep enters een eerste premie kreeg. Hij heeft een iets lang, wel sprekend hoofd en een lange, verticale hals. De bovenlijn zou wat sterker mogen maar wel met een goede rompriching. Zijn stap was actief en in draf showde hij een goed achterbeen.

Jeugdkampioenschap merries

Het jeugdkampioenschap bij de merries was ook een dubbelslag voor Finca Sanro. Het kampioenslint was voor twenter Corinna Van de Sanro (Teun 505 x Alwin 469). Ze kreeg een eerste premie dankzij een sprekend hoofd en al veel behang, een goede halsvorm en een sterke bovenlijn en romprichting. “Een heel evenredig gebouwd twenter. Met droog beenwerk, de koten zouden iets langer mogen. Een ruime en soepele stap en een krachtige draf met afdruk en een goed naar voren grijpend voorbeen.”

Reservekampioen werd de andere twenter met een eerste premie: Ciskaa Van de Sanro (Beant 517 x Jehannes 484). Haar hoofd mocht wat edeler, ze had een verticale wat arm bespierde hals. De grootramige twenter bezat een romprichting die iets minder neerwaarts mocht zijn, ze was voorzien van goede hoeven. Haar stap was actief met buiging in het achterbeen en een draf met afdruk en ruimte.

Bron: KFPS