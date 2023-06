Mirhte T. Ster (Maurits 437 x Beart 411) fokdagkampioen Zuid-Nederland

Op de fokdag van Het Friesch Paard Zuid-Nederland op zaterdag 24 juni is de driejarige Mirhte T. Ster (Maurits 437 x Beart 411) fokdagkampioen geworden. De merrie met ‘gigantisch veel ruimte in draf’ , gefokt en in eigendom van W.A. Toonen uit Alem, werd vergezeld door de vierjarige Jitse Ster (Beart 411 x Norbert 444) van dhr & mevr van Oss-Turlingss uit Berghem, die tot algemeen reservekampioen werd gekroond.

Jurylid Jan Hellinx begon de kampioenskeuring met een compliment voor het fokgebied: “We kijken terug op een geslaagde fokdag. Het weer is mooi, en dat maakt de mensen vaak een beetje blij, en de jury is blij met de kwaliteit van de paarden vandaag. In de breedte gezien loopt hier veel kwaliteit rond, wat ook vertrouwen geeft voor de toekomst.”

Ynte en Xanne kampioensveulens

Het kampioenschap bij de hengstveulens was snel bekeken, aangezien Ynte van d’n Meulenpad (Alger 522 x Alke 468) als enige een oranje lintje in ontvangst mocht nemen. De Alger 522 nakomeling, van J.M. Janssen uit Vogelwaarde, kreeg van de jury complimenten voor zijn beweging waarin hij veel souplesse, kracht en lossigheid liet zien. Bij de merrieveulens kon vier maal een eerste premie worden uitgedeeld, waarbij Zandra R (Foeke 520 x Alke 468) van de familie Raaijmakers en Xanne Flantje P. (Markus 491 x Hessel 480) van J.Peeters uit Hogeloon werden uitgenodigd in de kampioensring. Het was uiteindelijk Xanne die het kampioenslint kreeg omgehangen vanwege ‘haar rastype en goede functionele beweging’, aldus Jan Hellinx.

Eerste premie Stermerries

Naast de uiteindelijke fokdagkampioen Mirhte, werd nog een driejarige merrie Ster met een eerste premie verklaard bij haar opname. Dit was de jeugdige Madonna van de Meikade Ster (Tjebbe 500 x Jehannes 484) van Willem Lokhorst uit Ederveen, die actief stappend en met een krachtig achterbeen met veel zweefmoment door de baan dravend, haar oranje lintje verdiende. Bij de vier jaar en oudere merries wist algemeen reservekampioen Jitse Ster als enige naar een oranje lintje te promoveren, dit dankzij haar rastype, gemak in de stap en kracht in de draf. Bij de Kroonmerries kreeg de Jenneke fan Dulve Kroon AA (Tiede 501 x Tsjalke 397) een eerste premie en mocht zich presenteren tijdens de kampioenskeuring voor oudere merries. De moderne merrie, algemeen reservekampioen van de fokdag van het Friese Paard Wolvega e.o. uit 2022 van W.P.H. van Tilborg uit Wijk en Aalburg, heeft daarmee ook een uitnodiging gekregen voor de Centrale Keuring in september.

De gehele uitslag is binnenkort hier te vinden

Bron: Phryso.com