Sterren bij locatiekeuring Stal Lueks

De locatiekeuring bij Stal Lueks op zaterdag 27 mei leverde niet alleen zeven sterren op maar voor drie merries het preferentschap. De groep hengsten en ruinen was opvallend sterk in Diever, daar konden juryleden Corrie Terpstra, Ester Reen en Annemieke Elzinga maar liefst vier Sterren uitdelen.

De eerste Ster van de dag was voor de rassige Josephine van Wiko (Alwin 469). De vierjarige merrie, gefokt door Gerard de Wit uit Kamerik en in eigendom van M. Schepers en H. Aarnink uit Winterswijk-Kotten, werd mede dankzij haar ruime en actieve stap op kop geplaatst in haar rubriek en kreeg daarbij een Ster met een tweede premie. Bij de driejarige veulenboekmerries mocht Magic van Menum (Aarnold 471) een Ster met een tweede premie in ontvangst nemen. De merrie, gefokt door de familie Jansen uit Holten en in eigendom van de familie Hoeksema uit Ureterp, werd hierbij geprezen om haar ruime stap en draf met sterk achterbeen gebruik en schakelend vermogen.



Promotie voor Elbrich

Bij de vier jaar en oudere stamboekmerries was er een rode rozet voor de langgelijnde Elbrich van de Egberdina Hoeve (Tjaarda 483), gefokt door J.E. Bouwman en S. Wind en in eigendom van de familie Berghuis uit Beilen, die dankzij een sterke en opwaartse draf promoveerde van stamboek naar tweede premie Ster. Dankzij de sterverklaring van Murk van de Noeste Hoeve Ster (Ulbrân 502) en Joep dV Ster (Epke 474) werden respectievelijk Elza Maaike Model Sport AA (Norbert 444) en Allegonda fan Syneada Ster (Tsjerk 328) Preferent verklaard op deze zonnige zaterdagmorgen. Murk van de Noeste Hoeve is gefokt en in eigendom van Pieter Okkema uit Witmarsum, die ook moeder Elza Maaike fokte. De succesvolle merrie overleed helaas eind vorig jaar, wat haar postuum het Preferentschap oplevert. Joep dV is gefokt en in eigendom van C.G. de Vrieze uit Kloetinge, die ook moeder Allegonda in zijn bezit heeft. De kersverse Preferente merrie komt uit de bekende Syneada fokkerij van Anke Oosterbaan.



Kwaliteit in hengsten

De meeste kwaliteit zat er in de laatste rubriek van de dag: hengsten voor sterverklaring. Maar liefst drie van de vijf hengsten kregen een Ster achter hun naam, naast Murk van de Noeste Hoeve was deze eer ook toebedeeld aan de grootramige en rassige Haico fan het Vaantje (Take 455) , gefokt door M.Kool uit Bleiswijk en in eigendom van N.A.M. Wygman uit Boijl, en aan de sterk dravende Mart fan Horp (Matthys 504), gefokt en in eigendom van Jan en Frances Mensink uit Zweeloo. Ook Mart zorgde voor dubbel feest, met zijn Ster maakte hij zijn moeder postuum Preferent. Wiarda fan Horp Ster Preferent (Haitse 425 x Fabe 348) heeft naast haar drie Sternakomelingen ook een Kroon AA-dochter: Tiarda (Epke 474).

Bron: Phryso