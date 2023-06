Vier keer ster bij Stal Henswoude, Nane topleverancier

Op de locatiekeuring bij Henswoude in Oldeboorn op zaterdag 10 juni kregen vier paarden het Sterpredicaat, waarvan drie nakomelingen van Nane 492.

Bij de vierjarige veulenboekmerries wist Jillz van Stal Berkmeer (Nane 492 x Ielke 382) het Sterpredicaat met een tweede premie te bemachtigen. De vierjarige merrie van Stal Berkmeer uit Obdam is een halfzus van Model Sport AAA merrie Summer van Stal de Berkmeer (Wylster 463 x Ielke 382). Jillz staat goed in het rastype, met een royale hals en een mooi edel hoofdje. Ze heeft een correcte bouw en conditie en mocht iets meer rek in het lijf hebben, lichtte Jan Hellinx toe. “De merrie heeft een vlotte stap, met takt en ruimte, ook in draf waarbij de merrie een goede houding heeft en opwaarts is. Daarbij komt ook het achterbeen er voldoende onder.”

Lichtvoetige Mette

Er was één groep met driejarige paarden bij Henswoude. Daarbij werd Ster met een tweede premie Mette van de Wolwarren Ster (Haike 482 x Maurits 437) van de familie Vaatstra-van der Ploeg uit Oudega. “Ze heeft een sprekend hoofd, voldoende lengte, maar mocht wat mooier in de belijning zijn en is ze wat hoog in het kruis”, aldus Jan Hellinx. Met name in beweging wist Mette indruk te maken. “Ze stapt heel makkelijk, ruim en ontspannen.” Ook in draf haalde Mette veel ruimte. “Met veel kracht in het achterbeen en ze beweegt heel lichtvoetig.”

Lieske met nette IBOP scores naar Ster

Een promotie van stamboek naar Ster met een tweede premie maakte de vierjarige modern gebouwde Lieske fan Ikkerwâld Ster A (Nane 492 x Norbert 444) van Jelte Wiersma uit Damwâld. “Ze heeft een goede romprichting met lengte in het lichaam en ze is hoogbenig met iets een lang hoofd.” Bij ontspanning heeft ze een ruime, taktmatige stap waarbij ze wat actiever mocht zijn. “De draf heeft ook ruime passen, waarbij ze wat meer mocht ondertreden. Haar IBOP met een 6,5 voor stap en een 7 voor draf hebben we ook meegenomen” aldus de jury.

Rassige Jannick Ster

De vierjarige hengst Jannick fan de Hynderhoeve AA (Nane 492 x Rindert 406) verdiende ook een Ster. De hengst van Sybren Minkema en Jolanda Schreuder, gefokt door E. Sissingh & De Hynderhoeve, haalde in 2022 al een totaalscore van 80,5 punten in de ABFP en kreeg een 8 voor zijn tuigproef, nu kan ook de Ster als predicaat toevoegen. Jannick komt uit de Fan Bokkum-fokkerij, stam 110. “Hij heeft veel ras, een royale voorhand veel behang en een mooie hals”, beschreef Jan Hellinx de moderne, hoogbenige en opwaarts gebouwde hengst die wat sabelbenig is. “De stap is wat beperkt, maar hij heeft ruimte in draf, is opwaarts en met een goed ondertredend achterbeen.”

Uitslag keuring

Bron: Phryso.com