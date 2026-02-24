Vorig jaar goedgekeurde Fries Syb 552 heeft erfelijke oogziekte distichiasis

Het KFPS meldt dat zij vorig jaar een hengst heeft goedgekeurd met de erfelijke oogziekte distichiasis. "Met het goedkeuren van Syb 552 eind 2025 heeft het KFPS een stamboekhengst die lijdt aan de erfelijke oogziekte distichiasis. Fokkers die Syb 552 willen benutten kunnen hun merrie laten testen op dragerschap bij het Van Haeringen laboratorium in Wageningen. Merries die geen drager zijn zullen in combinatie met Syb 552 in principe geen veulens op de wereld zetten die lijden aan de oogziekte", aldus het stamboek.

“KFPS stamboekhengsten worden niet getest op distichiasis. Bij Syb 552 kwam de aandoening aan het licht tijdens het Centraal Onderzoek, waarbij hij na DNA-onderzoek homozygoot drager bleek.”

Door bij het maken van paringen gebruik te maken van DNA-testuitslagen, hoeft dit erfelijke gebrek geen belemmering te zijn voor de fokkerij. Distichiasis kent een groot verschil bij de expressie ten opzichte van de andere bekende erfelijke gebreken: een genetisch lijder zal niet altijd klinische verschijnselen vertonen. Oftewel het kan zijn dat een (genetisch) lijder gedurende zijn of haar leven geen last krijgt van de oogziekte.

