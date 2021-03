Fokkerijsucces van staatshengst Stanley bekroond met Grande-Preis

Het Hannoveraner Verband heeft de Grande-Preis uitgereikt aan de Celler Staatshengst Stanley (v. Stakkato). Wilfried Berg werd als fokker geëerd. Met deze prijs wordt een hengst onderscheiden, die succesvol is in de fokkerij. De bonte vos komt uit de zeer succesvolle moederlijn van Adda en zijn nakomelingen zijn succesvol in de sport.

In de 300-dagentest overtuigde de hengst met zijn springvermogen en ontving hij 129,36 punten.

Einde sportcarrière in 2011

Stanley werd als jong paard uitgebracht in de sport door Sven Rudolph. Daarna nam Eva Bitter de teugels over. De combinatie won de Hannoveraanse springkampioenschappen in Verden en was de beste in de kleine finale van het Bundeschampionat in Warendorf. Daarna gooiden blessures roet in het eten, waardoor er in 2011 een einde kwam aan de sportcarrière van Stanley.

Sally, Stuart en Steve

Sally, Stuart en Steve zijn de bekendste nakomelingen van Stanley die in de sport lopen. De 10-jarige Hannoveraner Sally wordt in de sport op 1.45m-niveau uitgebracht door Finja Bormann. De Duitse amazone heeft de merrie sinds begin 2018 onder het zadel. Stuart werd als jong paard gereden door Katrin Eckermann. Inmiddels heeft de Brit Chad Fellows plaatsgenomen in het zadel. Steve werd in 2019 bij de jonge paarden uitgebracht door Sandra Auffarth.

Bron: Horses.nl/Hannoveraner Verband