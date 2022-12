VDL Stud koopt Hannoveraanse premiehengst van For Treasure VDL voor 107.000 euro

De VDL Stud kocht gisteren voor 107.000 euro de premiehengst cat.nr 28 (For Treasure VDL x Stakkato) op de veiling van de Hannoveraanse hengstenkeuring. Met die prijs was de For Treasure-zoon één van de drie springhengsten die over de ton ging in Hannover.

De hoogste prijs werd betaald voor de niet-geprimeerde cat.nr 2 (Aganix du Seigneur x Acorado uit de halfzus van Esprit FRH): 120.000 euro. Net iets minder, 115.000 euro, was er voor de premiehengst cat.nr 13 (Comme il faut x Quality), die veel fans in het publiek had. De driejarige (en onder het zadel voorgestelde) cat.nr 1 (Cornado NRW x Antaeus) werd voor 75.000 euro verkocht.

Gemiddeld brachten de goedgekeurde hengsten in Hannover 52.900 euro op, de niet-goedgekeurde hengsten werden voor een doorsneeprijs van 17.607 euro verkocht.

Resultaat veiling