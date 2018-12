HC Ermelo: In Style en Imposantos delen zege

In de klasse M dressuur van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur in Ermelo werd de zege gedeeld door In Style (Eye Catcher x Lorentin I) en Imposantos (Wynton x Krack C), die beide werden beoordeeld met 88 punten. Ook de derde plaats werd gedeeld: Iconic B (Bon Bravour x Jazz) en Indian Rock (Apache x Vivaldi) kwamen uit op 86 punten.

Een maand geleden won Imposantos al de eerste wedstrijd in het kader van de Hengstencompetitie in Kronenberg en overtuigde nu weer op magistrale wijze onder het zadel van Bart Veeze. De zwarte hengst lijkt nog meer gegroeid te zijn in vorm en ging gedragen en met veel harmonie door de baan.

Imposantos vs. In Style

Veeze stelde Imposantos mooi op lengte voor en de zeer goed bewegende Imposantos liet zien het niveau met veel gemak aan te kunnen. In Style werd professioneel en gedegen voorgesteld door zijn amazone Renate van Uytert-van Vliet. De hengst is heel compleet, maar Imposantos oogde toch nog een slag meer gedragen en krachtiger.

Meer kracht

Bon Bravour-zoon Iconic B liet onder Joyce Lenaerts zien over veel schwung te beschikken, maar mag voor in draf sterker zijn in het achterbeen en daarbij mee ondertreden. Desondanks kreeg de hengst van juryleden Toine Hoefs en Adriaan Hamoen een 8,5 voor dit onderdeel.

Imponerende galop

De donkerbruine Indian Rock toonde onder Emmelie Scholtens een fraai silhouet en een imponerende galoppade, die met een negen werd beloond. Wel mag worden opgemerkt dat de hengst vrij kort in de hals werd voorgesteld, maar dat viel niet terug te zien in het cijfer voor de harmonie: een 8,5.

Imagine vijfde

Met 83 punten stuurde Laura Reija haar Imagine (Chippendale x Jazz) naar plaats vijf. De met veel schwung bewegende hengst liet zien goed zien.

Bron: Horses.nl