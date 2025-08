DSP-premiehengst Tandorado (5) overleden

Burghof Brodhecker heeft op social media bekend gemaakt dat de DSP-premiehengst Tandorado (Tangelo van de Zuuthoeve x Eldorado van de Zeshoek TN) is overleden. De vijfjarige hengst onderging twee weken geleden een koliekoperatie en leek aanvankelijk goed te herstellen, maar maandag verslechterde zijn toestand plotseling zodanig erg, dat euthanasie de enige optie was.

“We zijn allemaal diep bedroefd door het verlies van deze uitzonderlijke hengst met een hart van goud. Tandorado’s opmerkelijke karakter, zijn instelling en zijn enorme springtalent zullen we ons voor altijd blijven herinneren”, aldus Burghof Brodhecker op social media.

Tandorado werd in januari 2023 op de DSP keuring in München-Riem geprimeerd en ging in de aansluitende voor 32.000 euro onder de hamer. Hij nam in de zomer van vorig jaar deel aan het DSP Landeschampionat en maakte in december zijn debuut in de reguliere wedstrijdsport. Johannes Brodhecker bracht hem tot Duits M-niveau uit.

Bron: Horses.nl