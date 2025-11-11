HC Kronenberg: 14 hengsten dubbel foutloos in 1,10

In de laatste rubriek van de Blom Hengstencompetitie vandaag in Kronenberg kwamen de vierjarigen in actie. Zij sprongen een tweefasen over 1,10 m. Veertien hengsten sprongen beide rondes foutloos.
Na afloop van de tweede ronde werden de hengsten toegelicht door hengstenkeuringscommissieleden Eric van der Vleuten en Wout-Jan van der Schans. “We hebben hier een sterke jaargang aan het werk gezien. Stuk voor stuk hengsten met veel toekomst, en dat komt overeen met het gevoel dat we na het verrichtingsonderzoek al hadden. Daarnaast hebben we gezien dat de ruiters goed bezig zijn met deze hengsten, want de meeste sprongen hier heel simpel rond en toonden hun goede instelling. Dat belooft veel goeds!”, aldus commissievoorzitter Van der Schans.
Dubbel foutloos
Tot de 14 dubbel foutloos springende hengsten behoren tien KWPN-goedgekeurde hengsten:
- Cognac vh Gebergte Z (v. Chacco-Blue, fokker Bob Janssens) onder Cristel Kalf
- R. Elfhaban van Beek (v. Elfra van Beek Z, f/g Guido Herrijgers) onder Conan Wright
- Rock Me Zsa Zsa (v. Lambada Shake AG, fokkers Karin en Gerrit Huisman) onder Kristian Houwen
- Ringo Starr (v. O’Neill van ’t Eigenlo, fokker Frans van Boxtel) onder Gerd Jan Horsmans
- Royal Flush LF (v. Zambesi, fokker Ana Preost) onder Boy Peels
- Rendez-Vous du Chateau (v. All Star, fokker Peter Snijders) onder Alwin Berendsen
- Regulus D (v. Diamant de Semilly, fokker Floortje Deckers) onder Arjen van Diepen
- Rolex (v. Chacco Bay, fokker Frank Haerkens) onder Max van de Poll
- Rising Aranix (v. Aganix du Seigneur, fokker Rising Stud) onder Kristian Houwen
- Rising Blue (v. Chacco Blue, fokker Willy Wijnen) onder Conan Wright
De verdere vier hengsten die dubbel foutloos sprongen:
- Rocky (Donthargos, fokker G.A.F. de Crom, ggk. NRPS) onder Joost Martens
- Dominancer W (Dominator 2000 Z, fokker F. Wäsche, ggk. Zangersheide en AES) onder Meike Zwartjens
- Z-Rebel Blue-N (Zirocco Blue VDL, fokker W. van Nispen, ggk. AES en NRPS) onder Suzanne Tepper
- Dangerous Man EB (Dominator Z, fokker Marian en Derk Noordhuis, ggk. NRPS) onder Quinten ter Harmsel
Bron: KWPN / Horses.nl