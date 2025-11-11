HC Kronenberg: 14 hengsten dubbel foutloos in 1,10

In de laatste rubriek van de Blom Hengstencompetitie vandaag in Kronenberg kwamen de vierjarigen in actie. Zij sprongen een tweefasen over 1,10 m. Veertien hengsten sprongen beide rondes foutloos.

Na afloop van de tweede ronde werden de hengsten toegelicht door hengstenkeuringscommissieleden Eric van der Vleuten en Wout-Jan van der Schans. “We hebben hier een sterke jaargang aan het werk gezien. Stuk voor stuk hengsten met veel toekomst, en dat komt overeen met het gevoel dat we na het verrichtingsonderzoek al hadden. Daarnaast hebben we gezien dat de ruiters goed bezig zijn met deze hengsten, want de meeste sprongen hier heel simpel rond en toonden hun goede instelling. Dat belooft veel goeds!”, aldus commissievoorzitter Van der Schans.

Dubbel foutloos

Tot de 14 dubbel foutloos springende hengsten behoren tien KWPN-goedgekeurde hengsten:

De verdere vier hengsten die dubbel foutloos sprongen:

Rocky (Donthargos, fokker G.A.F. de Crom, ggk. NRPS) onder Joost Martens

Dominancer W (Dominator 2000 Z, fokker F. Wäsche, ggk. Zangersheide en AES) onder Meike Zwartjens

Z-Rebel Blue-N (Zirocco Blue VDL, fokker W. van Nispen, ggk. AES en NRPS) onder Suzanne Tepper

Dangerous Man EB (Dominator Z, fokker Marian en Derk Noordhuis, ggk. NRPS) onder Quinten ter Harmsel

Uitslag

Bron: KWPN / Horses.nl