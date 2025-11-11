HC Kronenberg: On and On MB bovenaan in 1,35/1,30

Van de negen deelnemende hengsten in de klasse 1,35/1,30 m. van de Blom Hengstencompetitie vandaag in Kronenberg plaatsten zich er zes voor de barrage. Daarin bleven er vijf opnieuw foutloos. On and On MB (Baltic VDL x Harley VDL) was een maatje te groot voor zijn concurrentie. De hengst van Mirjam Bierings sprong met Rob Heijligers naar een overtuigende zege.

Rob Heijligers snelde in volle vaart naar de overwinning met de KWPN-goedgekeurde hengst On and Ond MB (Baltic VDL uit Koosje de Roblesse ster sport-spr van Harley VDL) van fokker Mirjam Bierings. “On and On ontwikkelt zich heel goed, het is een echte meewerker. De laatste twee concoursen heb ik bewust rustig aan gedaan, in de hoop hier te kunnen pieken en dat is gelukt!”

Eén keer per week

De ruiter rijdt de hengst gemiddeld één keer per week, de rest van de training wordt gedaan door zijn eigenaresse. “Hij laat zich heel fijn rijden, heeft veel vermogen en veel inzet. In de laatste lijn naar de oxer zag ik de afstand al vroeg dus ik ging er vol voor, maar dat was wel ruig zat. Dat lukt je alleen met een echte meewerker en dat is On and On.”

Fokkerij

Fokker Mirjam zag de winnende rit met veel genoegen. “Het is zo’n fijn paard! Ik heb hem gister nog heerlijk in het bos gereden, over het maisveld, een heel stuk galopperen. Ik ben nu 67 jaar en heb heel wat paarden gereden, maar On and On is echt de allerfijnste ooit. De samenwerking met Rob bevalt heel goed, ik rijd elke week met de hengst naar hem toe en het werkt heel goed op deze manier. Er is best wat vraag naar hem voor de fokkerij maar dat durfde ik voorheen nog niet zo aan, omdat ik hem niet meer zelf kan rijden als hij zich enorm veel hengst gaat voelen. Maar inmiddels is hij echt volwassen aan het worden dus wellicht gaan we dat volgend jaar wel doen.”

Springsteen TN

De enige op 1,35 m-niveau springende barragekandidaat was Springsteen TN (A Big Boy uit Cerena II Z van Comme Il faut, fokker VOF Van Boxtel, Reek). De bij het AES, ESHB en Zangersheide goedgekeurde hengst sprong met een foutloze ronde naar de tweede plaats.

Only You DDH en Onassis TN

De KWPN-goedgekeurde hengst Only You DDH (Emerald van ’t Ruytershof uit Girly du Trefle van Kannan, fokkers Gely, Gabriac en Calvet) van Kees van den Oetelaar en Stal Van der Vleuten) sprong met veel afdruk en atletisch vermogen naar de derde plek onder Joep van der Kampen en liet zien veel progressie te hebben gemaakt. Hij bleef daarmee net voor op de eveneens dubbel foutloos springende KWPN-goedgekeurde hengst Onassis TN (Grandorado TN uit Hella stb D-OC van Quasimodo van de Molendreef, fokker Stefan Wijnveen) die indruk maakte onder Kars Bonhof.

Uitslag

Bron: KWPN / Horses.nl