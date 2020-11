Johnson nummer 1 op WBFSH- en HorseTelex-ranglijst

Johnson (Jazz x Flemmingh) is de nieuwe nummer 1 van de WBFSH-ranglijst. De vandaag gepubliceerde ranglijst over 2020 is met het karige wedstrijdseizoen natuurlijk niet helemaal te vergelijken met die van andere jaren, maar Johnson is de afgelopen jaren gestaag naar de top geklommen. Ook op de dynamische HorseTelex-ranglijst staat Johnson op dit moment op 1.

Vorig jaar moest Johnson op de WBFSH-ranglijst nog achter zijn vader Jazz aansluiten, dit jaar staat hij fier aan kop. Waar weinig mensen het succes als vererver van Jazz danken aan zijn karakter, is dat bij Johnson juist wel het geval. “Ik denk dat zijn grootste plus in de vererving de werkwilligheid is. Het zijn paarden die zich laten bewerken, zich laten kneden. En dat is ook de reden dat er al zoveel van zijn kinderen op het hoogste niveau lopen, denk ik”, vertelt Henk Nijhof, die de hengst al vanaf het begin op het station heeft.

Waardige opvolger

“Je hebt hengsten die zich meer ontwikkelen als hengstenmaker, als merriemaker of als sportpaardenmaker. Ons is dat laatste eigenlijk het liefste en dat doet Johnson.” Daarmee is Johnson een waardige opvolger van zijn vorig jaar overleden vader, die nog altijd (ook in coronatijden) de allermeeste actieve FEI-paarden achter zijn naam heeft staan. 46 nakomelingen van Jazz waren het afgelopen jaar actief in de internationale dressuursport. Johnson komt daar in de buurt: 35 Johnsons liepen het afgelopen jaar in de internationale sport.

Jazz tweede, Sandro Hit derde

Johnsons vader Jazz (v. Cocktail) moet het dit jaar doen met de tweede plaats. Op drie volgt Sandro Hit.

Quaterback en Florencio

De top-5 wordt gecompleteerd door Quaterback en Florencio I. Daarmee heeft Team Nijhof nog een dressuurhengst in de WBFSH-top10. Florencio (v. Florestan I) is een nieuwe binnenkomer in de top-10.

Top-10

Een tweede KWPN-hengst steeg: Vivaldi ging van de 9e naar de 6e plaats. Plaats 7 is voor Fidertanz, de vorig jaar overleden Don Schufro staat op plaats 8, San Amour is een nieuwe binnenkomer op plaats 9 (hij komt van 16) en De Niro staat nog net in de top-10.

Volledige ranglijst

Bron: Horses.nl