Paul Schockemöhle vertelt alles over Sandro Hit in podcast

In de Duitse podcastserie 'Stempelhengste' spraken Paul Schockemöhle en Matthias-Alexander Rath onlangs al openhartig over Totilas . Nu is een volgende dressuurvererver van station Schockemöhle onderwerp van gesprek: Sandro Hit . Paul Schockemöhle vertelt in de podcast alles over de hengst en zijn vererving. "Als er op een veulenkeuring 42 Sandro Hits waren, kon ik 41 van die veulens aanwijzen zonder de papieren te zien. Zo extreem geeft hij zijn type door."

Beluister de podcast over Sandro Hit hier

Eerder werden ook al podcast gemaakt over de volgende hengsten:

Totilas (met Paul Schockemöhle en Matthias-Alexander Rath)

Cornet Obolensky (met Marco Kutscher)

Goldfever (met Ludger Beerbaum en Marie Johnson)

Argentinus (met Henrik en Hinnerk Klatte)

Bron: Stempelhengste.podcast.io

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!