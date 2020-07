Van der Bruggen verkoopt Casago II voor megabedrag naar Amerika

"Ik heb altijd gezegd: Casago II is de laatste hengst van Larthago, die verkoop ik niet." Van die uitspraak moest Tinus van der Bruggen onlangs terugkomen toen er een Ier langskwam die wel een heel flink bedrag bood in opdracht van Amerikanen. De zevenjarige hengst, die onder Bart Lips vorig jaar zowel in Nederland als België hengstencompetitie-etappes won, is nu verkocht.

De Z- en AES-goedgekeurde Casago II, die in het KWPN verrichtingsonderzoek de eindstreep net niet haalde, bewees in de sport dat hij tot de besten van zijn jaargang behoort.

Zowel in Nederland als in België stond hij bovenaan in de hengstencompetitie. Hij won de eerste competitiewedstrijd in Nederland, twee wedstrijden in België en werd in België één keer tweede. Daarmee was de eindzege in de Belgische competitie voor hem.

Iedereen zat er achteraan

Met zijn optredens in de hengstencompetitie trok Casago de aandacht. “Iedereen zat er achteraan”, vertelt de 73-jarige Tinus van der Bruggen.

“Maar die Ier was het snelst. Ik had dat van tevoren eigenlijk niet zo verwacht: ik kende zijn naam niet en heb toen maar even navraag gedaan bij Mario Everse. Die zei me dat ik het niet beter had kunnen treffen en dat hij zaken doet voor dure Amerikanen.”

Binnen half uur rond

“Ik vroeg flink geld en binnen een half uur kreeg ik een telefoontje dat het rond was. Ik schrok me kapot.”

Niet voor het geld

“Ik ben 73 en hoef het voor het geld niet meer te doen. Maar het werd steeds gekker. En met zulke bedragen is het ook niet meer verantwoord om alle paarden aan te willen houden. Zeker niet als je ze zelf niet meer allemaal kunt verzorgen en daarvoor mensen moet aannemen.”

Bron: Horses.nl