Ipsthar snelt opnieuw naar overwinning in klasse M

In de Blom Hengstencompetitie klasse M in Zuidbroek mocht Bas Moerings zich met de Denzel van 't Meulenhof-zoon Ipsthar vooraan opstellen voor de prijsuitreiking. Dertien hengsten mochten terugkomen voor de barrage, maar Ipsthar, die ook in Ermelo won, was iedereen te snel af.

Thijs Meulemeesters zette met de zelfgefokte Interest (Andiamo uit Olithya ster van Concorde) een hele snelle foutloze tijd neer, maar ondanks dat Meulemeesters heel kort draaide met de goed meewerkende Interest, zette Moerings een beduidend snellere tijd neer met het familiefokproduct Ipsthar (Denzel van ’t Meulenhof uit Vestha stb prest van Farmer).

Op zijn sloffen

Super efficïent en op z’n spreekwoordelijke sloffen sleepte Ipsthar daarmee de zoveelste overwinning binnen. “Mooi he! Het liep ook echt vloeiend”, reageerde Moerings. “Gelijk in de eerste lijn konden we al een galoppas weglaten en hij wil zo graag naar voren dat ik daardoor altijd in het voordeel ben. Hij springt ook nooit veel hoger dan nodig, dat is echt zijn slimmigheid.”

‘Ze leren hier veel van’

De komende dagen komt de hengst ook nog in actie op het concours in Zuidbroek. “Hij lijdt zo weinig van het springen, en ze leren hier veel van. Vandaag heb ik wel voor de winst gereden, morgen om 8 uur zullen we het wat rustiger aan doen.” Ook in de wedstrijd in Ermelo stond het duo, de winnaars van de hengstencompetitie vorig jaar, al vooraan.

Opnieuw een Apple in de prijzen

Remco Been kon zich met de derde KWPN-goedgekeurde hengst op rij, de goed springende Eurocool’s I Am London Apple (Carembar de Muze uit Wijnappel elite IBOP-spr pref prest PROK d-oc van Contendro I, f/g Nico van Maaswaal, opstellen.

Bron: KWPN