KWPN-premiehengst Rayano niet naar hengstencompetitie Kronenberg

Het nieuwe seizoen van de hengstencompetitie dressuur gaat aanstaande maandag van start in Kronenberg. Daarbij is de vierjarige Rayano (Glamourdale x Cum Laude) afwezig. De KWPN-premiehengst van MH Horses van Kim van der Muren-Hirdes en Stephan Hirdes kampte met gezondheidsproblemen, om zijn herstel niet te belemmeren loopt hij niet in deze eerste omloop van de competitie.

Ellen Liem Door

“Half juli werd Rayano getroffen door een zware luchtweginfectie. Om het herstel niet te belemmeren, is in overleg met zijn behandelende dierenarts besloten dat hij niet zal starten”, aldus eigenaar MH Horses. “Wij vinden het erg jammer maar nemen deze voorzorgsmaatregelen in het belang van de gezondheid van Rayano.”

Vervolg competitie

De tweede competitiewedstrijd wordt 20 december in IJsselmuiden verreden. “Hopelijk is Rayano dan fit genoeg om aan start te komen.”

Bron: Horses.nl