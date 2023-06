Casall en Escolar leveren kampioenen Holsteiner merriekeuring

Het Holsteiner Verband en haar fokkers kunnen als traditioneel beschreven worden, maar toch zet ook in Holstein de trend door dat de sport steeds meer voorop komt te staan. Op de elitekeuring verschenen dit jaar maar 30 merries (en daarvan ook nog zes dressuurmerries), een paar jaar geleden waren dat er elk jaar nog over de 50. N-Quinta (v. Casall) werd kampioen bij de springmerries, Mein ganzes Herz (v. Escolar) bij de dressuurmerries.

Kampioene werd dit jaar de vosmerrie (en dat is bijzonder in Holstein) N-Quinta (Casall x Corofino x Landgraf I) van de Duitse miljardair Günther Fielmann. De sportieve en moderne vosmerrie komt uit Nanett I, die zelf in 2002 ook kampioen van de Holsteiner elitekeuring werd en vijf paarden leverde die 1,40m. of hoger springen. “Een droom van een merrie. Modern, sportief, vrouwelijk en zeer harmonieus gebouwd”, aldus Haarhoff.

De jury liet de aanlegtest ook zwaar meewegen in hun oordeel. De als tweede reservekampioen gehuldigde Nouri (Colcannon x Lavall I x Lord) liep naar een 8,8 in haar merrietest en reservekampioene Nubia BB (Keaton x Casall x Cassiano), een zeer grootramige typische Holsteiner merrie, liep de beste test van het jaar.

Casall leverde niet alleen de kampioene, maar was ook (weer eens) topleverancier. Van de 24 springmerries op de elitekeuring waren er vier directe Casalls en nog een stel kleinkinderen.

Escolar levert dressuurkampioene

Bij de dressuurmerries was de kampioenssjerp voor de vierjarige Mein ganzes Herz (Escolar x Aljano x Carpaccio).

Reservekampioen bij de dressuurmerries werd Noblessa HS (Fürstenball uit de volle zus van Contendro I en II).

Bron: Horses.nl